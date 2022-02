Zdroj: TASR/Jaroslav Novák VEĽKÁ zmena na prvom mieste: Ficov Smer už DOMINUJE! Na Hlas sa dotiahli sulíkovci Ak by sa voľby konali koncom januára, vyhrala by ich strana Smer-SD s 15,6 percenta hlasov. Ako to vyzerá na ďalších miestach? 2. február 2022 Politika

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Nasledovali by Hlas-SD a SaS, obe so ziskom 13,5 percenta. Vyplýva to z volebného modelu agentúry Median SK na vzorke 1 006 respondentov. Zber dát sa konal od 27. januára do 1. februára.

Ďalšie miesta

Ďalšie v poradí by bolo Progresívne Slovensko so ziskom 10,6 percenta hlasov, hnutie OĽANO by volilo 9,5 percenta opýtaných. V parlamente by boli tiež poslanci Sme rodina (5,7 percenta), hnutie Republika (5,6 percenta) a KDH (5 percent).

Strana ĽSNS, ktorej lídrom je Marian Kotleba, by sa už do Národnej rady (NR) SR nedostala. Podľa modelu by získala 4,1 percenta hlasov.

Za Alianciu by hlasovalo 3,4 percenta, za SNS 3,1 percenta a strana Za ľudí by získala 2,5 percenta. Dobrú voľbu a Spolu by si vybralo 1,6 percenta opýtaných.

V ankete sa viac ako 70 percent respondentov vyslovilo, že by voliť išlo, naopak, 28 percent by sa na voľbách určite alebo skôr nezúčastnilo.

