7. apríl 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska Veľkonočný nákup môže ZABOLIEŤ: Bude dosť vajec a za čo si najviac priplatíme? Pred sviatkami zvyknú Slováci nakupovať vo väčšom. Tento rok však treba počítať s tým, že za potraviny necháme v obchodoch výrazne viac peňazí.

Sviatky jari sa blížia a k nim patria aj objemnejšie nákupy potravín. Sviatočné menu, vajíčka na varenie, ale aj výroba kraslíc či výslužky pre šibačov. To všetko bude tento rok o čosi drahšie.

Najdrahšie položky

Tohtoročný veľkonočný nákup potravín vyjde slovenskú domácnosť minimálne o 10 % viac ako vlani. Vyplýva to z analýzy Evy Sadovskej, analytičky WOOD & Company.

„Za potraviny a nealkoholické nápoje si podľa najaktuálnejších údajov Štatistického úradu SR priplácame medziročne viac o 9,6 %. To v praxi znamená, že kým vo februári 2021 urobili Slováci a Slovenky nákup potravín za 100 eur, vo februári 2022 to už bolo o takmer 10 eur viac,“ spresnila.

Zákazníci v obchodoch platia viac o 26,9 % najmä za oleje a tuky. Priplácajú si však aj za zeleninu, a to 19,8 %. Chlieb a obilniny vyšli spotrebiteľov drahšie o 11,0 %, mlieko, syry a vajcia o 9,8 %.

Z nealko nápojov Slováci platia viac za kávu, čaj a kakao, a to o 8,6 %. Minerálky, nealko nápoje a šťavy ich vyšli viac ako vlani o 6,2 %.

Hydinári radia

O zvýšenom dopyte po niektorých produktov v predsviatočnom období vedia svoje aj hydinári. Ako pre Dnes24 uviedol tlačový tajomník Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Ľubomír Urban, pred Veľkou nocou je vysoký záujem najmä o vajíčka, a to nielen na varenie či pečenie, ale aj výrobu kraslíc. Urban ubezpečuje, že vajec má byť na pultoch obchodov dostatok.

„Situácia v zásobovaní trhu slovenskými vajcami je normálna, bez výkyvov. Kto má záujem, vajíčka kúpi. A to či už s bielou alebo hnedou škrupinou, rôznej gramáže, ako aj z viacerých spôsobov chovu nosníc,“ vysvetľuje Urban.

Okrem vajec ľudia pred sviatkami nakupujú aj viac kuracieho, morčacieho a kačacieho mäsa. Urban priznáva, že ceny produktov idú hore aj v tomto segmente. Hydinárom totiž výrazne stúpajú náklady. V tejto situácii majú spotrebitelia tendenciu hľadieť skôr na cenu než na kvalitu. Hydinári ale odporúčajú na týchto položkách radšej nešetriť.

„Spotrebiteľ by sa mal jednoznačne pri nákupe orientovať podľa pôvodu tovaru, ktorý kupuje. V prípade slovenskej hydiny a vajec má istotu kvality, zdravotnej bezpečnosti a čerstvosti. Nehovoríme o tom len preto, že zastupujeme slovenských hydinárov, ale k tomuto apelu nás oprávňujú mnohé zistenia kontrolných orgánov o nekvalite dovážanej zo zahraničia tak v hydinovom mäse, ako aj v prípade vajec,“ dodáva.

Nie je to len o potravinách

Podľa analýzy spoločnosti Partners Group SK Veľká noc ukrojí bežnej domácnosti o približne tretinu rozpočtu. Pri nákupoch totiž nejde len o potraviny. Ľudia v tomto čase obvykle robia aj veľké upratovanie a zdobia svoje domovy.

Zuzana Zábojníková z Partners Group SK na sviatky odporúča počítať so sumou aspoň 200 eur. Najdrahšou položkou sú už tradične potraviny a príprava veľkonočného stola, keďže sa počas sviatkov počíta aj s rodinnými návštevami.

„Pri nákupe potravín treba rátať minimálne so sumou 150 eur, ale tam sa to nekončí. Do nákladov treba započítať aj zvýšené výdavky na prípravu jedál, veľké jarné upratovanie domácnosti, následnú tematickú dekoráciu a nakoniec aj výslužku pre šibačov,“ priblížila.

Celkové náklady na prípravu tak veľmi ľahko presiahnu hranicu 200 eur, čo je približne tretina mesačného rodinného rozpočtu. Ide pritom o jednorazovú položku, ktorá je nad rámec bežných mesačných výdavkov.

