Anonymous zverejnili ZOZNAM ruských vojakov, ktorí stoja za masakrom v Buči

Mŕtvi civilisti, zavraždené deti, mučenie, odtrhnuté či zviazané ruky a masové hroby. Masaker v meste Buča pri Kyjeve svojou brutalitou šokoval celý svet. Fotografie a videozábery z mesta vyvolali v medzinárodnom spoločenstve vlnu pobúrenia.

Hackerské hnutie Anonymous v reakcii na ruskú brutalitu podniklo ďalší útok. Tentoraz sa zamerali priamo na ruských vojakov, ktorí majú stáť za zverstvami v Buči.

Anonymous zverejnili podrobný ZOZNAM ruských vojakov vo forme 87-stranového PDF dokumentu. Ten obsahuje až 1 648 vojenských záznamov. Ako spresňujú hackeri na Twitteru, v dokumente sú mená, hodnosti a údaje o pasoch Rusov slúžiacich v 64. motostre­leckej vojenskej brigáde, ktorá okupovala mesto Buča pred 31. marcom 2022.

Po zverejnení zoznamu sa na internete začali objavovať aj fotografie tvárí vojakov, ktorých ľudia vyhľadali podľa mien na sociálnych sieťach.

Útok je jedným z mnohých, ktoré už úspešne uskutočnili. Anonymous po začatí invázie na Ukrajinu vyhlásili Rusku kybernetickú vojnu s cieľom potláčať dezinformácie v krajine a šíriť pravdivé informácie.

Odvtedy sa im podarilo nabúrať sa do ruskej centrálnej banky, ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos, zverejnili telefónne čísla a e-mailové adresy bežných obyvateľov Ruska, nabúrali sa do bezpečnostných kamier naprieč krajinou, získali dokumenty z úradu Roskomnadzor a hackli aj ruské štátne televízie či tlačiarne Rusov naprieč krajinou. Všetko s cieľom informovať Rusov o zverstvách, ktoré pácha Putin na Ukrajine.

