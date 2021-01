31. január 2021 Správy Veľký chlap s dobrým srdcom: Známe tváre reagujú na odchod Andyho Hryca

Osobnosti sa prihovárajú do neba známemu hercovi, podnikateľovi a diplomatovi Andymu Hrycovi. Ten v noci na nedeľu svoj boj o život prehral.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Slovensko zastihla v nedeľu správa o úmrtí herca Andyho Hryca, ktorý vo veku 71 rokov podľahol akútnej leukémii. Na smutnú správu reagujú jeho kolegovia, priatelia i spolupracovníci.

Neprehliadnuteľný

„Umrel náš kolega Andy Hryc. Aj keď som s ním často nesúhlasil, vždy som si ho veľmi vážil za jeho bojovnosť, neústupnosť a výdrž. Tie tvoje občasné ironické poznámky na moju adresu mi budú veľmi chýbať. Odpočívaj v pokoji, Andy,“ reaguje na hercovu smrť na sociálnej sieti rockový spevák Marián Greksa, známy hlavne pôsobením v skupinách Modus a Demikát.

Nezávislý zahraničnopolitický analytik, bývalý minister medzinárodných vzťahov SR Pavol Demeš vo svojom statuse k úmrtiu kamaráta uviedol, že Andy Hryc bol v každej spoločnosti neprehliadnuteľný: „Veľký chlap s dobrým srdcom, hlasným a nákazlivým smiechom. Vedel sa so životom popasovať a mal ho rád až do úplného konca.“ Úmrtie herca oznámila na sociálnej sieti jeho dcéra Wanda, ktorá otca nadránom potichučky vyprevadila do večnosti a ako ďalej píše Demeš: „Bude niesť jeho štafetu“.

Slová známeho lekára

Na sociálnej sieti sa k smrti Andyho Hryca vyjadril aj neurológ Pavel Traubner. „Bol som, žiaľ, účastný pri vzniku jeho tragickej diagnózy a od začiatku som cítil veľké nebezpečie. Bol to dobrý chlap, ešte pred týždňom som s ním telefonoval. Česť jeho pamiatke.“

Úmrtie herca komentoval a úprimnú sústrasť rodine a pozostalým vyjadril hudobník, spevák a moderátor Ondrej Kandráč: „Odišiel Andy Hryc, vzácny človek a výnimočná osobnosť hereckého i kultúrneho života na Slovensku. Tí z vás, ktorí ste ho poznali, mu venujte tichú spomienku.“

Dokonalé stvárnenie

Na úmrtie herca reagoval aj kameraman, publicista a dokumentarista Peter Nôta, ktorý sa s Hrycom stretol pri nakrúcaní rozhovoru. „Musím priznať, že bol veľmi otvorený a mal veľký prehľad nielen o politike, ale aj o zákulisných hrách a o tom, kto v skutočnosti za koho kope,“ uvádza Nôta v statuse na sociálnej sieti s tým, že až história ukáže, akú veľkú úlohu zohral Andy Hryc (a jeho rádio TWIST) v čase Mečiarovej vlády pre Slovensko: „Rozprával som sa s ním aj o dobe po Mečiarovi. Bol veľmi otvorený, mohol byť nahnevaný, ale nebol. Len konštatoval čo a prečo sa tak dialo…“ Nôta pripomenul aj Hrycovu postavu skorumpovaného policajta vo filme Čiara: „Bola tak dokonalá, že som mal pocit, akoby pán Hryc na tej ukrajinskej hranici pracoval minimálne 30 rokov. Vo filme čiara vyčnieval nad všetkými hercami. Svoju postavu stvárnil dokonale.“

Andyho Hryca si budú diváci pamätať aj vďaka úlohám vo filmoch Colette, Habermannov mlyn, Bathory, Rivers of Babylon, Na krásnom modrom Dunaji, Pehavý Max a strašidlá, Sedím na konári a je mi dobre či Sladké starosti. V marci by sa mal na televíznych obrazovkách objaviť v seriáli Slovania.

