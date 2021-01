30. január 2021 Správy Zo zahraničia Desivá prognóza: Návrat k bežnému životu môže trvať aj 3 roky

Život na svete sa do bežného stavu vráti podľa toho, ako sa bude dariť distribuovať vakcíny proti ochoreniu COVID-19.

7 Galéria

Do bežného života sa tak skoro nevrátime. Bude to trvať aj 2 až 3 roky. Pre stanicu Sky News to uviedla Clare Wenhamová z Londýnskej školy ekonómie a politických vied (LSE).

Ochrana

Pandémia ochorenia COVID-19 sa podľa nej neskončí, kým nebudú chránení všetci obyvatelia sveta. Na základe súčasných údajov by všetci obyvatelia Zeme mohli mať k vakcínam prístup v rokoch 2023–24.

„Distribúcia časti vakcín už teraz by nás k bežnému životu mohla vrátiť skôr,“ povedala Wenhamová, ktorá sa zaoberá zdravotníckou politiky vo svete.

Ľudia budú podľa nej i po zaočkovaní musieť dodržiavať určité opatrenia – napríklad v oblasti cestovania alebo hraničných kontrol – až dovtedy, kým sa pandémia neskončí na celom svete. Opatrenia budú musieť zostať v platnosti aj z dôvodu odolných variantov koronavírusu v zahraničí.

Nové varianty

Jeremy Farrar, člen poradného orgánu britskej vlády pre núdzové situácie (SAGE), upozornil, že „zaočkovanie veľkého množstva ľudí v niekoľkých krajinách – pričom vo veľkej časti sveta zostane vírus bez kontroly – bude viesť k vzniku ďalších variantov vírusu“.

Spojené kráľovstvo začalo s očkovaním 8. decembra minulého roka. V krajine odvtedy podľa Sky News vakcínu dostalo 7.891.184 ľudí. Viaceré chudobnejšie krajiny však ešte s vakcináciou nezačali.

WHO Britániu požiadala, aby po zaočkovaní zraniteľných skupín obyvateľstva svoj očkovací program pozastavila s cieľom zabezpečiť spravodlivú distribúciu vakcín na celom svete.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), opakovane žiadal spravodlivú distribúciu vakcín proti koronavírusu a varoval, že prístup „najskôr ja“ spôsobí predĺženie pandémie, ľudského utrpenia i hospodárskeho úpadku, pripomína Sky News.

Zdroj: TASR