29. máj 2024 Veľký mobilný operátor ZDRAŽUJE! Za TOTO si pri jednom z programov priplatíte až polovicu

Mobilný operátor O2 chce od začiatku júla výrazne zdražiť volania a SMS do zahraničia. Informoval o tom portál zive.sk s tým, že sa zdražovanie bude týkať predplatených programov Fér a Voľnosť. Zvýšenie cien sa dotkne aj klientov, ktorí majú program Fér na faktúru.

„Úprava cien sa výhradne týka len volaní a SMS do zahraničia a nie cien v rámci Slovenska. Cenu volaní do zahraničia dorovnávame na úroveň volaní ako doma,“ cituje server vyjadrenie operátora.

Aké budú nové ceny?

Najvyššie zdražovanie čaká ľudí s programom Voľnosť, kde bude nárast cien až o 50 percent za minútu hovoru do krajín EÚ.

Pri programe Fér bude minúta volania do EÚ za 0,15 eur (doteraz 0,13 eur) a cena SMS do EÚ porastie z 0,006 eur na 0,072 eur. Volania do EÚ budú v programe Voľnosť stáť 0,15 eur, pričom doteraz to bolo 0,10 eur. SMS potom zdražie z 0,06 eur na 0,072 eur.

Ak so zmenami nesúhlasíte, môžete buď zmeniť program alebo odísť k inému operátorovi.

Zmena denného internetu

Od 1. júla sa zmení aj ponuka denných balíčkov internetu. Novinkou budú neobmedzené dáta na deň za 1,4 eur. Zive.sk pripomína, že doterajšie balíčky 0,68 GB (0,95 eur) a 1,5 GB (1,3 eur) už O2 ponúkať nebude.

„Nekonečné dáta na deň ponúknu 20 GB plnou rýchlosťou a následne príde k spomaleniu na 2/1 Mbit/s,“ uvádza server.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk