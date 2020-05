Dnes o 17:32 Zo Slovenska NEPOVINNÉ rúška, otvorené kiná i obchoďáky: Čo všetko vláda UVOĽNILA v poslednej fáze?

Od 20. mája sa uvoľnia ďalšie opatrenia, konkrétne z poslednej 4. fázy.

Od stredy 20. mája dochádza k uvoľneniu ďalších opatrní. Otvoria sa obchodné centrá, kiná, divadlá a iné hromadné podujatia, pričom organizovať ich bude možné s limitom do sto ľudí. Od 1. júna sa otvárajú školy a škôlky.

Rúška v exteriéri pri odstupe nad 5 metrov budú dobrovoľné.

V obchodoch sa 25 metrov štvorcových znižuje na 15 metrov štvorcových na zákazníka. K službám pribúda tetovanie, piercing, nastreľovanie náušníc. K turistickým atrakciám pribúdajú aj vnútorné priestory, okrem zoo a botanických záhrad.

„Môžeme prejsť do ďalšej fázy veľmi odvážneho, ale zároveň zodpovedného uvoľňovania opatrení,“ vyhlásil na pondelkovej tlačovej konferencii premiér Igor Matovič.

Obchody a reštaurácie

Obchody zostanú v nedeľu naďalej zatvorené aj napriek tomu, že od 20. mája nastane štvrtá fáza uvoľňovania opatrení, pri ktorej sa otvoria reštaurácie a obchodné centrá. Zároveň zostávajú v platnosti aj vyhradené hodiny pre dôchodcov.

Od štvrtka 21. mája sa v rámci uvoľnenia poslednej 4. fáze opatrení uvoľnia aj hranice. Viac o podmienkach cestovania sa dočítate TU.

Verejné stravovanie bude môcť fungovať aj v interiéri, pričom majú platiť rovnaké podmienky, ktoré v súčasnosti platia na vonkajších terasách. Pribudnú podmienky okolo kvality vzduchu a vzduchotechniky. Pri prevádzkach verejného stravovania sa má podľa slov premiéra súčasne predĺžiť otvárací čas do 22.00 h.

V prípade opatrení v domovoch sociálnych služieb zatiaľ podľa neho zmeny nebudú. Poukázal na to, že títo ľudia sú maximálne ohrození ochorením COVID-19. „Budeme ich maximálne chrániť do posledného konca, kým naozaj si budeme istí, že sme sa tejto choroby na Slovensku zbavili,“ vyhlásil Matovič. Do budúcna však nevylúčil uvoľňovanie opatrení aj v tejto oblasti.

Premiér zároveň skonštatoval, že počas dvoch týždňov sa zrejme bude hovoriť o ďalších krokoch v uvoľňovaní. Za ten čas by podľa neho mohlo byť jasné, ako sa toto uvoľnenie prejaví na epidemiologickej situácii.

„Nič iné sa počas tých nasledujúcich dvoch týždňov otvárať nebude,“ uistil Matovič. Zároveň poznamenal, že nikto nepredpokladá, že by sa tento rok mohli organizovať hromadné podujatia s účasťou nad 1000 osôb.

Vyhliadky na letné dovolenky podľa Matoviča v súčasnosti závisia od viacerých faktorov. „Záleží na našej zodpovednosti, na tom, ako to zvládneme,“ skonštatoval s tým, že dôležité bude aj to, ako iné krajiny nastavia podmienky.

Od 20. mája 2020 je povolené:

kiná, divadlá a iné hromadné podujatia – do 100 ľudí. Hromadné podujatia nad tisíc ľudí zrejme nebudú tento rok povolené, povedal premiér Igor Matovič.

obchodné centrá – bez detských kútikov

školy a škôlky – od 1. júna

vnútorné plavárne a športoviská – len pre športové kluby

vonkajšie športoviská – bez šatní, bez obecenstva

verejné stravovanie – podľa podmienok

hranice – pri návrate do 24 hodín bez testu a karantény

rúška – v exteriéri pri odstupe nad 5 metrov dobrovoľné

schôdze zo zákona – bez obmedzenia počtu

