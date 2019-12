21. december 2019 Rôzne VEĽKÝ PREHĽAD otváracích hodín obchodov počas vianočných sviatkov

Nestíhate? Zistili sme za vás, ako budú otvorené obchody počas vianočných sviatkov na celom Slovensku.

11 Galéria

Viaceré obchodné reťazce počas predvianočného obdobia posilňujú otváracie hodiny. Zistili sme za vás, ako budú otvorené známe hypermarkety a supermarkety po celom Slovensku počas vianočných sviatkov.

Billa: 24. 12. 2019 (utorok – Štedrý deň) – 6:30 – 11:00 hod. (Bratislava Cubicon, Košice Optima – 8:00 – 11:00 hod., Bratislava Eurovea, Bratislava Bory, Martin – 7:00 – 11:00 hod., Nitra – zatvorené), 25. 12. 2019 (streda – 1. Sviatok vianočný) – zatvorené, 26. 12. 2019 (štvrtok – 2. Sviatok vianočný) – zatvorené, 27. – 30. 12. 2019 – podľa bežných otváracích hodín, 31. 12. 2019 (utorok – Silvester) – 7:00 – 17:00 hod. (Bratislava Bajkalská 19 – 6:30 – 17:00 hod., Bratislava Cubicon, Košice Optima – 8:00 – 16:00 hod., Bratislava Eurovea, Bratislava Central, Bratislava Bory, Trnava, Levice, Piešťany Aupark, Nitra OC Mlyny, Trnava City Aréna, Žilina Mirage, Žilina Aupark, Lučenec Galeria, Košice Aupark – 7:00 – 16:00 hod., Bratislava Apollo, Nitra Akademická 1651, Martin, Martin Tulip 7:00 – 15:00 hod., Trenčín, Partizánske, Banská Bystrica Robotnícka 2, Zvolen, Liptovský Mikuláš OD Prior – 7:00 – 13:00 hod.), 1. 1. 2020 (streda – Nový rok) – zatvorené, 6. 1. 2020 (pondelok – Traja králi) – zatvorené

Presný rozpis sviatočných otváracích hodín v jednotlivých mestách nájdete TU.

Lidl: do 21. 12. 2019 – otvorené podľa bežných otváracích hodín, 22. 12. 2019 – 7:00 – 20:00 hod., 23. 12. 2019 – otvorené podľa bežných otváracích hodín, 24. 12. 2019 (utorok – Štedrý deň) – 7:00 – 11:00 hod., 25. 12. 2019 (streda – 1. Sviatok vianočný) – zatvorené, 26. 12. 2019 (štvrtok – 2. Sviatok vianočný) – zatvorené, 27. 12. – 28. 12. 2019 – otvorené podľa bežných otváracích hodín, 29. 12. 2019 – 7:00 – 20:00 hod., 30. 12. 2019 – otvorené podľa bežných otváracích hodín, 31. 12. 2019 (utorok – Silvester) – 7:00 – 16:00 hod., 1. 1. 2020 (streda – Nový rok) – zatvorené, 2. 1. – 5. 1. 2020 – otvorené podľa bežných otváracích hodín, 6. 1. 2020 (pondelok – Traja králi) – zatvorené, od 7. 1. 2020 – otvorené podľa bežných otváracích hodín

Kaufland: do 20. 12. 2019 – otvorené podľa bežných otváracích hodín, 21. 12. – 23. 12. 2019 – 7:00 – 21:00 hod., 24. 12. 2019 (utorok – Štedrý deň) – 6:00 – 11:00 hod., 25. 12. 2019 (streda – 1. Sviatok vianočný) – zatvorené, 26. 12. 2019 (štvrtok – 2. Sviatok vianočný) – zatvorené, 27. 12. – 30. 12. 2019 – otvorené podľa bežných otváracích hodín, 31. 12. 2019 (utorok – Silvester) – 7:00 – 18:00 hod., 1. 1. 2020 (streda – Nový rok) – zatvorené, 2. 1. – 5. 1. 2020 – otvorené podľa bežných otváracích hodín, 6. 1. 2020 (pondelok – Traja králi) – zatvorené, od 7. 1. 2020 – otvorené podľa bežných otváracích hodín

Tesco: do 23. 12. 2019 – bežné otváracie hodiny, 24. 12. 2019 (utorok – Štedrý deň) – otvorené do 11:00 hod., 25. 12. 2019 (streda – 1. Sviatok vianočný) – zatvorené, 26. 12. 2019 (štvrtok – 2. Sviatok vianočný) – zatvorené, 27. 12. 2019 – otvorené od 7:00 hod., 28. 12. – 30. 12. 2019 – bežné otváracie hodiny, 31. 12. 2019 (utorok – Silvester) – Žilina, Banská Bystrica, Poprad, Martin, Kežmarok, Dolný Kubín, Brezno, Ružomberok, Čadca, Liptovský Mikuláš otvorené do 19:00 hod., ostatné predajne otvorené do 18:00 hod., 1. 1. 2020 (streda – Nový rok) – zatvorené, 2. 1. 2020 – otvorené od 7:00 hod., 3. 1. – 5. 1. 2020 – bežné otváracie hodiny, 6. 1. 2020 (pondelok – Traja králi) – zatvorené

Terno: do 23. 12. 2019 – otvorené podľa bežných otváracích hodín, 24. 12. 2019 (utorok – Štedrý deň) – 6:00 – 11:00 hod. (okrem Bratislava – Ružinov – Nevädzová – Retro: 6.30 – 11:00 hod., Banská Bystrica – Na Troskách – Europa: 7:00 – 11:00 hod., Bratislava – Lamač – Lamačská cesta – Westend Square: zatvorené, Bratislava – Karlova Ves – Staré grunty: zatvorené), 25. 12. 2019 (streda – 1. Sviatok vianočný) – zatvorené, 26. 12. 2019 (štvrtok – 2. Sviatok vianočný) – zatvorené, 27. 12. – 28. 12. 2019 – otvorené podľa bežných otváracích hodín (okrem Bratislava – Karlova Ves – Staré grunty: 7:00 – 17:00 hod., Bratislava – Lamač – Lamačská cesta – Westend Square: zatvorené), 29. 12. 2019 – otvorené podľa bežných otváracích hodín (okrem Bratislava – Karlova Ves – Staré grunty: 8:00 – 17:00 hod., Bratislava – Lamač – Lamačská cesta – Westend Square: zatvorené), 30. 12. 2019 otvorené podľa bežných otváracích hodín (okrem Bratislava – Karlova Ves – Staré grunty: 7:00 – 17:00 hod.), 31. 12. 2019 (utorok – Silvester) – otvorené podľa rozpisu, 1. 1. 2020 (streda – Nový rok) – zatvorené, 2. 1. – 5. 1. 2020 – otvorené podľa bežných otváracích hodín, 6. 1. 2020 (pondelok – Traja králi) – zatvorené, od 7. 1. 2020 – otvorené podľa bežných otváracích hodín

COOP Jednota: 21. – 23. 12. 2019 do polnoci, 24. 12. 2019 (utorok – Štedrý deň) – do 11:00 hod., vo vybraných prevádzkach do 11:30 hod., 25. 12. 2019 (streda – 1. Sviatok vianočný) – zatvorené, 26. 12. 2019 (štvrtok – 2. Sviatok vianočný) – zatvorené, 31. 12. 2019 (utorok – Silvester) – vybrané prevádzky budú otvorené do 14:00 hod., 1. 1. 2020 (streda – Nový rok) – zatvorené, 6. 1. 2020 (pondelok – Traja králi) – zatvorené

Zdroj: Dnes24.sk