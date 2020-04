30. apríl 2020 Milan Hanzel Šport Ostatné športy Vémola nedal šancu Véghovi, ale na bicykli: Attila sa zachoval ako veľký PÁN!

Čech Karlos Vémola a Slovák Attila Végh si to rozdali na stacionárnych bicykloch. Viac kalórii pri tom spálil Karlos, ale Attila urobil veľké gesto.

Obidvaja bojovníci avizovali tento duel už niekoľko dní, no na prekvapenie mal nakoniec súboj na Air Bikoch jednoznačného víťaza. Bol ním Karlos Vémola, ktorý za päť minút spálil 109 kalórii, kým slovenský bitkár „len“ 96.

Nič si z toho nerobil

Ten, kto by si myslel, že Attila bude po prehre smútiť, bol na omyle. „Budem spinkať v pohode. Aspoň som mu doprial trochu pocit z víťazstva,“ komentoval typicky „véghovsky“ Attila pre český portál isport.cz.

Gesto hodné šampióna

Slovenský velikán v MMA sa následne prostredníctvom svojho instagramu na adresu Karlosa Vémolu takto frajersky vyjadril: „Karlito, veľká gratulácia za úžasný výkon! V Air Bike je iba jeden kráľ a to si ty.“ Aj vďaka tomuto statusu Attila potvrdil, že je naozaj človekom s veľkým srdcom.

Verí v odvetu, ale v klietke

To si myslí Vémola po výhre „na kalórie“. „Dúfam, že ho to vyhecuje k tomu, aby som ho dostal znovu do klietky,“ vyhlásil český Terminátor pre isport.cz. „To, že som teraz jasne vyhral, je dôkaz, že keď si dám niečo do hlavy, tak by som aj zomrel, ale dám do toho všetko,“ dodal Vémola.

Čo na to Attila?

Aj slovenský šampión v MMA sa k tomuto návrhu teraz nechal počuť. „Klobúk dole, uznávam, že Karlos teraz vyhral, ale nič to nemení ohľadne odvety v klietke. Jedna vec je, čo by dala odveta mne, keď som ho porazil. Dalo by to iba niečo Karlosovi, keď mu dám šancu. A za ďalšie. Ľudia mi po poslednej prehre hovorili, aby som skončil a išiel predávať ponožky, že už nemám oheň v sebe a teraz mám zrazu zápasiť?“ zamyslel sa pre český portál Végh.

Nemá motiváciu, zatiaľ

Attila je proste teraz na tom tak, že sa do klietky proti Vémolovi nehrnie. Veď Zápas storočia sa konal nedávno, v novembri minulého roku a Végh uštedril Vémolovi knokaut v prvom kole. „Musím sa rozhodnúť, či to chcem alebo nie. Čo by mi dalo, keby som ho znovu porazil?“ dodal Végh. Opačný názor má ale český tvrďas. „Vyzval by som ho na čokoľvek, čo by ho mohlo nakopnúť k odvete. Teraz to bola jeho disciplína, veď on je nadšený cyklista a ja na bicykli nejazdím vôbec. Takže by som si trúfol aj na veslovanie, či behanie. Je mi to jedno,“ uzavrel Vémola.

Myslíte si, že sa Attila ešte postaví v klietke proti Vémolovi?



Neverím tomu 33.3% Určite áno 66.7%

Zdroj: Dnes24.sk