30. október 2020 Rôzne Vesmírne hry: Čaká nás Modrý mesiac a k Zemi sa rúti asteroid

Nasledujúci spln mesiaca, ktorý pripadne presne na populárny sviatok Halloween, bude špeciálny z viacerých dôvodov.

Zdroj: TASR/Štefan Puškáš

Mieri k nám asteroid

K Zemi sa blíži asteroid s označením 2018 VP1. Jeho priemer sú 2 metre a objavený bol 3. novembra v roku 2008, keď bol zhruba 0,003 AU od Zeme.

Tento asteroid vzbudzuje vášne predovšetkým v USA, nakoľko podľa predikcií môže naraziť do našej planéty 2. novembra, teda len deň pred konaním amerických prezidentských volieb.

Avšak ako upozorňujú odborníci, tak toto teleso pravdepodobne Zem minie a aj ak by narazilo do našej planéty, tak by nepredstavovalo významnejšie nebezpečenstvo.

Asteroid 2018 VP1 je vesmírna hornina s veľkosťou chladničky, ktorý sa vrhá k Zemi rýchlosťou zhruba 40 000 km/h. Objekt nie je veľký na to, aby ohrozil našu planétu.

Ak by tento asteroid predsa len zasiahol našu Zem, tak veľké škody by nemal spôsobiť, pretože jeho priemer sú len dva metre a veľká časť by zhorela v atmosfére a na povrch Zeme by z tohto asteroidu mali dopadnúť maximálne nejaké meteority.

Pri tak malej veľkosti by na Zemi spôsobil zanedbateľné udalosti ako trasenie okien, či pády drobných meteoritov v konkrétnej oblasti.

Tohtoročný októbrový spln je výnimočný z viacerých aspektov. Jedným z nich je fakt, že spln mesiaca pripadne presne na haloweenskú noc.

„Ďalšou zaujímavosťou je, že blížiaci sa spln je druhým splnom v mesiaci október. Prvý spln nastal 1. októbra a druhý spln v mesiaci bude práve v sobotu 31. októbra. Takýto druhý spln v poradí sa nazýva Modrý spln,“ informuje portál iMeteo.sk.

Americký populárny sviatok Halloween sa najčastejšie na rôznych obrázkoch uvádza so splnom v pozadí. Táto lunárna udalosť v skutočnosti len veľmi málokedy pripadne presne na noc 31. októbra tak, ako to je práve tento rok.

Modrý spln v našich zemepisných šírkach nastáva presne v sobotu 31. októbra o 15.49 hod.

Rovnako aj dva splny v jednom mesiaci vôbec nie sú bežné. Najbližšie dva splny v jednom kalendárnom mesiaci nastanú až o tri roky, konkrétne v auguste v roku 2023.