8. november 2020 MI Magazín Vianoce v čase korony: Tieto 3 veci by ich mohli zachrániť

Tohtoročné vianočné a koncoročné sviatky rozhodne nebudú také, na aké sme zvyknutí. Koronavírus sa do decembra nestratí, práve naopak. Vedci však prišli s radami, ako by sa to dalo zvládnuť.

Premiér Igor Matovič nedávno vyhlásil, že krajinu čaká ešte ťažká zima v súvislosti s Covid-19. Protipandemické opatrenia sa nebudú môcť výraznejšie uvoľniť až do okamihu, keď bude dostupná vakcína. To môže byť pokojne aj v marci. Čas rodinných stretnutí počas Vianoc je tak vážne ohrozený.

Tri dobré rady

Portál Harvard Health Publishing publikuje expertné názory svojich popredných vedcov z prestížnej lekárskej fakulty Harvardskej univerzity. Tentokrát sa ich spýtali, či existuje spôsob, ako si v zdraví vychutnať rodinné stretnutia počas zimných sviatkov v čase koronakrízy.

Všetci sa zhodli na troch základných opatreniach – karanténa, PCR testy a rúška.

Najúčinnejším prostriedkom, ako zaručiť, že všetci hostia budú negatívni, je preventívna domáca izolácia. „Najbezpečnejšie je zostať v domácej karanténe 10 – 14 dní pred tým, ako sa máte stretnúť,“ hovorí profesor medicíny Rochelle Wallensky.

To znamená, že všetci, ktorí sa chcú zísť na jednom mieste, by nemali dva týždne pred tým vôbec vychádzať z bytu. To môže byť pre mnohých veľmi náročná úloha, ale vedci sa zhodujú, že je najúčinnejšia.

„Ak sa účastníci na vianočnom stretnutí dokážu úplne izolovať 14 dní pred termínom a cítia sa dobre, je len malá šanca, že by mohli byť infekční,“ dodáva profesor imunológie Roger Shapiro.

Testy a rúška

Dôležité však je, aby sa ľudia nenakazili cestou na vianočné stretnutie s rodinou či priateľmi. Preto treba zvoliť čo najizolovanejší spôsob prepravy, ideálne v osobnom aute.

Preventívnu karanténu je dobré doplniť ešte PCR testom krátko pred plánovaným posedením. Odporúča sa tiež, aby sa rodina a priatelia stretli vonku, čo je však v decembri náročné. Ak už sú vnútri, mali by mať po celý čas na tvári rúška.

„Pochybujem, že veľké rodinné stretnutie môže byť bezpečné bez plošného pretestovania všetkých prítomných a dodržiavania odstupov vo vonkajšom prostredí,“ hovorí asistujúci profesor medicíny John Ross.

PCR testy by nemali byť staršie ako dva – tri dni. Vedci zároveň odporúčajú, aby sa seniori a zraniteľní ľudia s oslabeným zdravím radšej zúčastnili len cez obrazovku počítača.

Zdroj: Dnes24.sk