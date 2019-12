22. december 2019 Zlatica Gregorová Rôzne Vianočný kreatívny KURZ: Vytvorte si netradičné obaly na darčekové poukazy

O pár dní tu máme najkrajšie sviatky v roku. Iste ste už stihli zaobstarať darčeky pre blízkych a teraz horúčkovito premýšľate, ako ich zabaliť.

Zdroj: YouTube.com

V obchodoch je množstvo baliacich papierov s vianočnými motívmi. Ak však chcete svoju rodinu či priateľov potešiť vlastnoručne zhotoveným balením, radosť adresáta bude dvojnásobná. Dnes vám ukážeme, ako sa dá originálne zabaliť darčekový poukaz alebo karta, ktorú chcete darovať. Ponúkame vám detailný postup výroby, ktorý si môžete pozrieť aj v priloženom videu. Môžete si vybrať, ktorý z dvoch spôsobov balenia sa vám viac páči.

Budete potrebovať: 2 ks ozdobného tvrdšieho papiera, ceruzku, ozdobnú stuhu, kúsky obojstrannej lepiacej pásky

Postup

Na vnútornú stranu jedného z papierov si nakreslíme kruhy, tak, ako to uvidíte v priloženom videu od HGTV Handmade. Ak nemáte kružidlo, môžete si pohodlne pomôcť napríklad aj keramickou miskou alebo iným predmetom, ktorý má okrúhle dno. Ak chcete, aby bol váš obal na kartičku pestrý, môžete si nakresliť dva kruhy ceruzkou na jeden ozdobný papier a ďalšie dva na ďalší kus papiera.

Tie si potom vystrihnete presne podľa vopred vyznačených kružníc a máte tak štyri papierové kolieska. Každé jedno vystrihnuté koliesko otočíte tak, že ozdobná strana bude zospodu. Potom jednotlivé kolieska prehnete na polovicu a poriadne po spoji prejdete prstom alebo pravítkom, aby strany na seba tesne doliehali.

Základ obalu

Všetky papierové kolieska si položíte na pracovný stôl. Začnete ich ukladať (ideálne proti smeru hodinových ručičiek) a to tak, že prvé si položíte zľava na stôl, druhé na neho priložíte zvrchu tak, aby sa navzájom prekrývali spodnými časťami. Zvyšná časť kolieska (polkruh) musí zostať voľná. Tretie koliesko opäť priložíte zvrchu na druhé sprava, opäť sa prekrývajú spodným polkruhom. Posledné z nich priložíte podobným spôsobom. Jednoducho, tak, aby ste mali dno vášho budúceho darčekového obalu úplne prekryté a vznikol vám základ obalu.

Ďalej postupujte tak, že si prvé koliesko, ktoré ste si položili na pracovný stôl (ľavé) vtiahnete smerom dovnútra, tak, ako to vidíte v priloženom videu. Vezmete si lepidlo a všetky spodné, prekrývajúce sa časti koliesok poriadne natriete. Následne ešte natriete lepidlom aj komplet celé dno obalu z vnútornej strany a zlepíte. Vymeriate si dno darčekového obalu a podľa rozmerov si vystrihnete štvorec z ozdobného papiera. Ten vlepíte do darčekového obalu, ktorý si vytvorili. Všetko necháte dobre zaschnúť.

Finále

Potom si zoberiete kúsky obojstrannej lepiacej pásky, nalepíte ich zospodu na kartičku alebo poukaz, ktorý chcete darovať a vložíte do obalu-ideálne do stredu na dno. Obal si zvnútra okolo kartičky môžete ľubovoľne vyzdobiť hviezdičkami, kresbou a najmä nezabudnite pripísať venovanie. Kartičku zatvoríte tak, že konce prekryjete, aby zapadli do seba a previažete ozdobnou stuhou.

Pozrite si i ďalší spôsob zabalenia karty do stojanového obalu.

Stojanový obal

Potrebujete: 2 ks ozdobného tvrdšieho papiera A4, ceruzku, ozdobnú stuhu, kúsky obojstrannej lepiacej pásky

Druhý darčekový obal na kartičku vytvoríte tak, že si zoberiete papier A4, preložíte pozdĺžne asi z ¾ papiera, prestrihnete a vystrihnutú časť opäť preložíte. Vznikne vám malý pozdrav, ktorý si otvoríte. Zoberiete si ceruzku a zo spodnej časti-od stredu pozdravu si vymeriate 2 cm na každú stranu a urobíte ceruzkou čiaru. Pozdrav si podľa čiar preložíte, tak, ako vidíte v priloženom videu. Z vonkajšej strany papiera si vymeriate zhora aj zdola 1 cm a rovnako 1 cm aj od spoja. Urobíte si ceruzkou čiary a vnútornú časť vystrihnete. Po roztvorení papiera vám vznikne obdĺžnik, ktorý si zhora nad otvorom aj pod ním nalepíte lepidlom a spojíte.

Už len vyzdobiť

Vnútrajšok aj vonkajšiu prednú stranu si môžete opäť dozdobiť darčekovým papierom podľa vlastnej fantázie. Na kartičku, ktorú chcete darovať, nalepíte obojstrannú pásku a umiestnite ju do vnútra stojanu. Dielo je hotové, zostáva ho už len darovať :).

Postupy na zhotovenie oboch darčekových obalov na karty alebo poukazy si pozrite v priloženom vi­deu.

Zdroj: Dnes24.sk