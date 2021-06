Zdroj: TASR VIDEO: Aj cezpoľní hlavným mestom rýchlejšie PREFRČIA. Pozrite, ako sa Bratislave vyhnete! Diaľnica D4 a rýchlostná cesta R7 budú mať celkovú dĺžku viac ako 59 kilometrov vrátane 14 križovatiek a 122 mostných konštrukcií. 12. jún 2021 Zo Slovenska

Rýchlejšie nielen do Bratislavy

„Obyvateľom hlavného mesta a okolitých obcí sa čoskoro rozšíria možnosti dochádzania do Bratislavy a, samozrejme, aj na návrat do ich domovov. Časť dopravy smerujúcej do Rakúska bude môcť mesto celkom obísť,“ povedal generálny riaditeľ D4R7 Construction Michael Heerdt.

Rýchlostná cesta R7 slúži verejnosti už takmer rok. Aj keď na dopravnom uzle Bratislava – Nivy (Prievoz) je podľa zhotoviteľa potrebné niektoré práce ešte dokončiť, veľká časť tejto rýchlostnej cesty od križovatky Bratislava – Nivy (Slovnaftská) po križovatku Bratislava – Juh (Keletec R7/D4) je už dokončená a pripravená na otvorenie.

Koncesionár tvrdí, že čaká iba na potvrdenie ministerstva dopravy, či môže najskôr otvoriť túto časť R7 a nečakať na dokončenie celého dopravného uzla Bratislava – Nivy (Prievoz).

Cesta bez zdržaní

„Otvorením rýchlostnej cesty R7 z križovatky Slovnaftská by sa vodiči z južných obcí mohli počas špičky úplne vyhnúť prechodu cez obce Rovinka alebo Dunajská Lužná,“ spresnil zhovoviteľ.

Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) reagoval, že jeho rezort nebráni tomu, aby koncesionár stavby nultého bratislavského obchvatu odovzdal úsek rýchlostnej cesty R7 po Slovnaftskú. Platbu za dostupnosť však podľa koncesnej zmluvy môže dostať až vtedy, keď odovzdá R7 až po križovatku Prievoz.

Aj Lužný most

Diaľnica D4 a rýchlostná cesta R7 budú mať celkovú dĺžku viac ako 59 kilometrov vrátane 14 križovatiek a 122 mostných konštrukcií. Medzi nimi je aj nový Lužný most cez Dunaj, ktorý je súčasťou takzvaného dunajského súmostia merajúceho tri kilometre, ako aj viadukt na úrovni Slovnaftu.

V prevádzke je už križovatka v Rači. Výstavba obchvatu Bratislavy sa oficiálne začala v októbri 2016. Po prípravných prácach sa na prvých stavebných objektoch začalo robiť v roku 2017. Naplno sa stavba rozbehla až v roku 2018.

Stavba D4 a R7 je v súčasnosti najväčším infraštruktúrnym projektom na Slovensku a aj jedným z najväčších PPP projektov v Európe. Koncesionárom projektu je spoločnosť Zero Bypass, ktorá zabezpečuje financovanie, výstavbu a prevádzku obchvatu Bratislavy počas obdobia 30 rokov. Hlavným dodávateľom projektu je spoločnosť D4R7 Construction.

