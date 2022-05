VIDEO: Američania objavili legendárneho Raťafáka Plachtu. Znie to ako WTF, vtipkujú

Nezabudnuteľného Raťafáka Plachtu si všimli za hranicami. Československá legenda s veľkými očami, dlhým krkom a veľkou vlajúcou plachtou dokázala zaujať známeho amerického youtubera natoľko, že jej venoval celé video. No zatiaľ, čo väčšia časť našej generácie si bez neho nevedela predstaviť nedeľu, tá americká mu nevie prísť na chuť.

„Táto vec sa volá Raťafák. Znie to trochu ako what the f**k, čo je niečo, čo som si povedal niekoľko krát, keď som vyhľadával informácie o tejto bábke,“ predstavuje postavičku youtuber.