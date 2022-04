Zdroj: Serengeti Park SVET O SLOVENSKU: Levy zo súkromného slovenského chovu UTIEKLI pred smrťou! Päť veľkých šeliem je už v zoologickej záhrade v Nemecku. Na Slovensku im hrozilo usmrtenie injekciou. 12. apríl 2022 rbt Svet o Slovensku

Volanie o pomoc bolo úspešné! Nemecká zoologická záhrada Serengeti Park zachránila svorku piatich levov zo súkromného slovenského chovu, ktorým hrozila smrť, informujú miestne médiá.

Záchrana za každú cenu!

Slovenský súkromný park stratil povolenie na chov šeliem a dostal iba pár týždňov na to, aby situáciu vyriešil. Ak by to majitelia nedokázali, leví samec Samson a štyri levice Zafira, Thalia, Aglaya a Eufra mali byť usmrtení injekciou.

„Keď som sa o tom dozvedel, ani na chvíľu som nepochyboval, že levy, ktoré patria medzi ohrozené druhy, musia byť za každú cenu zachránené,“ hovorí majiteľ nemeckej ZOO Fabrizio Sepe.

Navyše, v prípade svorky zo slovenského chovu išlo o vzácne levy pochádzajúce z namíbijského národného parku Etosha. V zoo mali pre levy dostatok miesta, preto počas marca zorganizovali ich prevoz zo Slovenska.

Potešia návštevníkov v Nemecku

V posledný marcový deň dorazili levy po dlhej ceste do nemeckého mesta Hodenhagen. Niektoré z nich boli po vyložení opatrné a potrebovali čas na udomácnenie, iné si nový domov okamžite osvojili.

„Uľavilo sa nám, že sme nezvyčajná záchranná akcia prebehla tak rýchlo a hladko. Sme radi, že týmto krásnym zvieratám môžeme dať nový domov a primeranú starostlivosť,“ dodáva doktor Sepe.

Novu leviu svorku by už čoskoro mali vidieť aj návštevníci zoologickej záhrady.