VIDEO: Čínska televízia ukazuje MS vo futbale po svojom! Vystriháva ľudí BEZ RÚŠOK

Futbaloví priaznivci po celom svete mohli v pondelok sledovať oslavy fanúšikov Ghany pri víťazstve svojho národného tímu nad Južnou Kóreou na majstrovstvách sveta v Katare, avšak čínska televízia prinášala iné zábery, než mohol sledovať zvyšok sveta – vystrihávala totiž fanúšikov bez rúšok. Informuje o tom TASR na základe správy britskej stanice BBC.

Ako poznamenáva BBC, v Číne v súčasnosti prebiehajú protesty proti covidovým lockdownom a štátna televízia si dáva pozor, aby nesprostredkovala zábery zo zvyšku sveta, ktorý postupne upúšťa od opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19.

Na záberoch zachytávajúcich davy fanúšikov síce vidno ľudí bez rúšok, avšak čínska televízia si dáva pozor, aby v detailných záberoch neukazovala osoby bez rúška či respirátora.

Here’s the Canadian goal from the same match. The int’l feed everyone else gets shows fans close up. CCTV switches out those shots with feeds of coaches or wide shots. Watched 2 games - very obvious. It’s imperfect though - one cheering fans shot snuck through in the replay: pic.twitter.com/yo7oVUJ2nU