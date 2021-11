14 Galéria Zdroj: Facebook.com/Richard Sulik Sulík pod paľbou kritiky za slovenské MENU a pavilón v Dubaji: Naložil mu aj známy vinár! Hneď ako sa do Dubaja na EXPO 2020 dostali aj slovenskí podnikatelia či dovolenkári, ktorí si výstavu nenechali ujsť, začala sa sociálnymi sieťami valiť na organizátorov a Sulíkov rezort obrovská kritika. 3. november 2021 ELA Rôzne

Mal to byť lesk v žiari reflektorov. Účasť Slovenska na svetovej výstave EXPO 2020 v Dubaji je najmä o veľkej propagácii krajín, ktoré na nej sú. V Spojených arabských emirátoch sa od októbra 2021 do konca marca 2022 doslova premelú tí najväčší svetoví investori, šejkovia a boháči. Organizátori očakávajú návštevnosť v priemere 25 miliónov návštevníkov.

Nešťastné otvorenie

Už samotné otvorenie výstavy sa pre našu krajinu nezačalo veľkolepo. Slovensko najprv svoju expozíciu neotvorilo. Podľa rezortu hospodárstva, organizátor nedodržal zmluvné podmienky. Pochybiť mala dubajská strana tým, že včas nedodala kompletne pripravený pavilón, ktorý sme si na veľtrhu prenajali. „Ja si nemyslím, že je to tragédia,“ povedal začiatkom októbra minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Tragédia to síce nebola, no to, čo nasledovalo ďalej, sa veru tragédii podobá. Nevinná fotografia Richarda Sulíka z otvorenia v Dubaji pobúrila verejnosť na diaľku. Nepáčilo sa jej veľa. Od výberu outfitu slovenských hostesiek až po fakt, že naša identita kdesi zaostala.

„Expo je o budúcnosti. Nečakajte, prosím, žiaden veľký folklór, ktorý je prakticky pri každej prezentácii Slovenska,“ reagoval dávnejšie Sulík na výčitky, že slovenský pavilón toho z našej kultúry veľa neukáže.

Namiesto lesku bieda?

Bohaté arabské krajiny, obzvlášť Emiráty, sú vo všetkom veľkolepé. V detailoch, precíznosti aj nablýskanom luxuse. Na účasť na takomto podujatí sa krajiny pripravovali roky dopredu. A bolo to vidieť na prvý pohľad.

Dych vyrážajúci pavilón, a zároveň najväčší, má Saudská Arábia. Má neuveriteľnú LED podlahu s 8-tisíc svetlami, ktoré sa pohybujú zároveň s vami. Holandský pavilón učí deti vertikálnemu farmárčeniu a aj tomu, ako získať vodu z obyčajného vzduchu.

Nezahanbia ani Česko či Maďarsko, ktoré je v Európe známe termálnou vodou a prezentuje ju na viacerých poschodiach.

Bez ladu a skladu?

Hneď ako sa do Dubaja dostali aj slovenskí podnikatelia či dovolenkári, ktorí si výstavu nenechali ujsť, začala sa sociálnymi sieťami valiť na organizátorov a Sulíkov rezort obrovská kritika. Mnohí poukazovali na to, že v našom pavilóne nebolo ani stopy napríklad po folklóre, krojoch či predaji slovenských suvenírov.

„My sme spravili to, že sme do kancelárskej budovy dali nejaké exponáty. Pôsobilo to ako lacné riešenie z povinnosti realizované na poslednú chvíľu. V porovnaní s pavilónom našich geografických susedov to pôsobilo ako nepripravené a nedotiahnuté riešenie. Ja som sa hanbil, bol som tam so zahraničnými partnermi a bolo to sklamanie,“ opísal nám svoje dojmy slovenský biznismen. Udivujúcim preňho bolo, že v pavilóne prezentujeme aj napríklad chrániče na kone.

Leitmotívom slovenskej expozície je pohyb budúcnosti: vodík, letectvo a vesmír.

Na druhej strane chváli, že sa slovenský pavilón držal jedného z leitmotívov expa, kde sme v sekcii mobilita odprezentovali niekoľko inovatívnych riešení, napríklad koncept vodíkového auta MH2. Mimochodom, práve naše vodíkové auto zlákalo aj manželský pár boháčov Geissenovcov.

Slovenský pavilón musíte ale hľadať, nie je na hlavnej trati, ktorou sa primárne pohybujú ľudia. Takto honosne ale vyzerala vizualizácia pavilónu. Článok pokračuje pod galériou.

Bez našich vín, pív a minerálok

Klinec do rakvy tomu podľa návštevníkov dala návšteva slovenskej reštaurácie. Teda, našej možno v názve. Pri pohľade do nápojového lístka ste na „made in Slovakia“ veru nenatrafili. Až mali návštevníci dojem, že u nás nemáme vlastné pivo, víno či minerálku.

Z jedálneho lístka si môžu hostia objednať napríklad toskánsky chlebový šalát panzanella, husaciu pochúťku foie gras, ktorá je typická pre francúzsku a maďarskú kuchyňu.

V ponuke je i tradičná česká polievka kulajda či viedenský schnitzel. Z našich chuťoviek podnik ponúka bryndzové halušky, vyprážaný syr, šúľance s orechmi či tresku.

Čo na túto kritiku hovorí s odstupom Richard Sulík? „Zásadne nesúhlasím, slovenská kuchyňa na Expo Dubaj je jedna z najlepších, ak nie vôbec najlepšia. Možno to zopár závistlivých ľudí tak nevidí, no množstvo prominentných zákazníkov to môže len a len potvrdiť,“ odkázal nám po svojej hovorkyni minister hospodárstva.

A ako dôkaz zverejnil v utorok večer na svojom statuse fotografiu, ako sám osobne pripravuje v Dubaji bryndzové halušky. „A čo už môže byť tradičnejšie a slovenskejšie? Verím, že zlé jazyky po tomto dôkaze definitívne stíchnu,“ napísal Sulík.

Slovenský vinár je zdesený

Kritiku si ministerstvo zlízlo aj od známych podnikateľov. Najnovšie tak urobil úspešný vinár z Nitry Karol Šebo. To, že v Dubaji ponúkame vína napríklad z Francúzska, Austrálie, Argentíny, ale aj pivo z Česka a minerálnu vodu z Talianska, považuje za „prejav nebetyčnej nekultúry“.

„Darmo tu pestujeme slovenské hrozno, kultivujeme slovenskú krajinu, nosíme medaile zo svetových súťaží, keď potom vidíme ako macošsky sa táto republika chová k svojim poľnohospodárom, či potravinárom. Bohužiaľ, je to prejav hlbšieho bezvedomia časti spoločnosti, ktorá nebazíruje na slovenskom pôvode výrobkov, prípadne je dokonca presvedčená, že dovozové musí byť lepšie,“ pokračuje v tvrdej kritike Šebo.

Tvrdé slova Sulíkovi adresoval aj starosta obce Dvory nad Žitavou vo svojom videu. „Pán Sulík, hanbíte sa za naše výrobky? Za ľudí, ktorí denne vstávajú o štvrtej, piatej do práce, aby slovenskému národu dorábali potraviny?,“ pýta sa rozhorčene Branislav Becík, ktorý aktívne podporuje rozvoj nášho vidieka.

Článok pokračuje pod fotografiou.

Bolo by to vraj nepredajné

Generálna komisárka expozície SR na Expo Dubaj 2020, Miroslava Valovičová, výber sortimentu obhajuje tým, že „predaj slovenských produktov, vrátane alkoholických a nealkoholických nápojov v SAE, podlieha špeciálnemu režimu.“

„Zalistovanie a celý proces zavedenia produktov na trh trvá až deväť mesiacov, podlieha schvaľovaniu mnohých inštitúcií s neistým výsledkom. S týmto problémom bojuje väčšina národných pavilónov, pričom to riešia podobným spôsobom. Ponúkajú sortiment, ktorý je dostupný a dá sa objednať u dvoch importérov, ktorí majú exkluzívne postavenie na trhu SAE,“ uviedla pre Dnes24 Valovičová.

Ako ďalej dodáva, v praxi by to znamenalo, že naše pivo a víno by bolo mnohonásobne drahšie a de facto nepredajné.

„Momentálne máme v kontajneroch pripravenú Kofolu a Vineu, ktoré čakajú na finálne schválenie na predaj v našej reštaurácii už mesiace. Intenzívne tiež situáciu riešim s dodávateľmi minerálnych vôd. Spoločnosti ako Zlatý Bažant a Matyšák sa od začiatku pokúšali zalistovať svoje produkty na lokálnom trhu, ale jednoducho s ohľadom na podmienky, časový horizont, clá a dane to nebolo pre nich reálne. A prečo predávame Plzeň? Tá je v SAE dlhodobo zalistovaná a dostupná," doplnil manažér reštaurácie Karol Szász.

Dobrý nápad (?)

Keďže výstava v Dubaji sa odohráva šesť mesiacov priamo pred zrakmi najväčších boháčov a miliardárov, nedá nám nespomenúť dva fakty. Celé EXPO malo vlani pauzu kvôli pandémii, čiže času na prípravy bolo habadej. A za druhé, pamätáte si na rok 2016 a veľkolepé zmeny?

Slovensko už v zahraničí a na veľtrhoch či pri lákaní investorov reprezentuje piaty rok nové logo „Good Idea Slovakia“. „Dobrý nápad Slovensko“ za státisíce eur nás má prezentovať v modernejšom duchu a cudzincov presvedčiť, že sme krajina dobrých nápadov. Tak škoda im to pri podobnej príležitosti nedať doslova na tácke. Aj tej jedálenskej.

