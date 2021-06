Zdroj: Facebook.com/Jaro Naď - OĽANO VIETE, koľko ministrov obrany Vyšehradskej ŠTVORKY sa zmestí do vrtuľníka? Naď má ODPOVEĎ! Minister obrany Jaroslav Naď má v posledných dňoch nabitý program, ale aj počas neho si nájde chvíľu na zábavu. Tak to bolo aj s fotkou štyroch šéfov rezortu obrany Vyšehradskej štvorky. 21. jún 2021 han Politika

21. jún 2021 han Politika VIETE, koľko ministrov obrany Vyšehradskej ŠTVORKY sa zmestí do vrtuľníka? Naď má ODPOVEĎ! Minister obrany Jaroslav Naď má v posledných dňoch nabitý program, ale aj počas neho si nájde chvíľu na zábavu. Tak to bolo aj s fotkou štyroch šéfov rezortu obrany Vyšehradskej štvorky.

Slovenský minister obrany sa pochválil zaujímavou fotografiou na sociálnej sieti.

Nabitý program

Jaroslav Naď bol v sobotu v Rožňave, kde navštívil miestnych vojakov. „V prvom rade by som chcel poďakovať všetkým príslušníkom oboch útvarov v Rožňave, ktorí sa popri svojich kolegoch z ďalších útvarov v uplynulom období podieľali na plnení veľmi dôležitých úloh domáceho krízového manažmentu v prospech ochrany zdravia a života našich občanov,“ povedal Naď s tým, že odhodlanie vojakov mohla verejnosť vidieť každý deň počas celého obdobia pandémie.

V nedeľu už vyrazil do Poľska a dnes sa presunul do Českej republiky, kde bude do zajtra.

„Minister obrany sa v nedeľu a v pondelok v poľskom Elblagu zúčastní na rokovaní ministrov obrany Vyšehradskej skupiny. Následne sa presunie do Prahy, kde v priestoroch Veľvyslanectva SR v Prahe odovzdá veteránom 2. svetovej vojny Pamätné medaily k 75. výročiu Slovenského národného povstania a skončenia 2. svetovej vojny,“ informovala Martina Kovaľ Kakaščíková, hovorkyňa Ministerstva obrany. .

V utorok bude Naď ešte v Prahe, kde sa zúčastní národnej konferencie „Naša bezpečnosť nie je samozrejmosť“. V rámci konferencie minister vystúpi v paneli venovanému reflexii samitu NATO 2021.

Zranenie na futbale

Minulý týždeň sa Jaroslav Naď dostavil na rokovanie vlády so zakrvavenou tvárou. Stalo sa mu to na futbale. „Hrávam futbal a pri nezavinenej zrážke so spoluhráčom som niekoľko metrov drel ihrisko. Stalo sa to v zápase ministerstva obrany s ministerstvom dopravy, keď som chcel ako obranca zabrániť súperovi skórovať, tak som sa zrazil s vlastným brankárom,“ vyjadril sa Naď, o čom sme písali aj v tomto ČLÁNKU.

Všetci spolu

Dnes sa Naď pochválil milou fotkou na Facebooku. „Ministri obrany Vyšehradskej 4-ky v jednom vrtuľníku!“ napísal minister, čím dal najavo, že sa až štyria šéfovia rezortov zmestia do jednej helikoptéry.

