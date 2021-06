Zdroj: pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Kto prežije dni okorenené romantikou? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 21. - 27. júna? 20. jún 2021 ELA Magazín

Baran

V tomto týždni máte v zamestnaní po celý čas mimoriadne dobrú náladu, chuť a entuziazmus do práce a to sa veľmi pozitívne odzrkadľuje aj na vašich výkonoch a výsledkoch. Vašou dobrou náladou sa vám darí „naočkovať“ všetkých okolo seba, teda aj vašu celú rodinu. V pondelok vám k tomu všetkému nebeská obloha praje v oblasti lásky a citov, preto by ste si s partnermi v tento deň mohli naplánovať romantický večer.

Býk

Ak ste doteraz netušili, že v zamestnaní máte okolo seba pár neprajníkov a podrazákov, tak v tomto týždni to zistíte. Ale napriek tomuto nepríjemnému zisteniu ich snahám vám škodiť, sa vám darí úspešne budovať si vašu kariéru aj naďalej. V súkromnom živote ako aj v rodinnom a partnerskom spolužití ste v priebehu týchto dní akýsi nervózni. Mali by ste sa upokojiť, pretože na žiadnu, ani tú najmenšiu nervozitu, nemáte žiadny dôvod.

Blíženci

Máte pred sebou naozaj mimoriadne úspešný pracovný týždeň. Zvlášť od pondelka do stredy sa môžete zaoberať všetkým čo je spojené s prácou. Môžete meniť zamestnanie, začať podnikať, alebo sa začať vzdelávať. V súkromí počas týchto sní nebude žiadny dôvod na to, aby ste sa museli obávať o vašu celkovú pohodu. Tak isto aj vo vašich partnerstvách je všetko ok, dokonca streda bude dňom, kedy budete mať plnú podporu vesmíru v oblasti citov. Ak ste nezadaní, v tento deň môžete stretnúť vašu novú lásku.

Rak

V zamestnaní by ste mali byť počas utorka opatrní. Neriešte žiadne dôležité úlohy, nepodpisujete dohody a zmluvy. To všetko si nechajte na štvrtok, pretože v tomto dni sa vám naopak bude dariť všetko, na čo len siahnete, alebo pomyslíte. Rovnako tak aj doma v utorok veľký pozor na to čo poviete, alebo ako zareagujete na niečo zo strany vašich partnerov, pretože by to mohlo mať až fatálne následky v podobe úplného rozvratu vášho vzťahu. Ostatné dni sú v pohode.

Lev

V zamestnaní sa v tieto dni trápite, ale vaše povinnosti napriek prekážkam a problémom zvládate. Ste veľmi náročné znamenie, preto je jasné, že nie ste s vašimi výkonmi, ale ani s výsledkami, vnútorne stotožnení a spokojní. V partnerskom spolužití by ste mali byť nesmierne ostražití a pozorní na všetko čo urobíte, ale hlavne poviete smerom k vašim polovičkám, pretože nesprávne vyslovené slovo sa už nedá vrátiť späť a môže narobiť veľa zlého.

Panna

Od pondelka do stredy máte pred sebou obzvlášť úspešné tri pracovné dni, počas ktorých okrem toho, že sa vám bude dariť, môžete meniť zamestnanie, alebo aj začať s podnikaním, alebo sa prihlásiť niekde, kde si budete môcť zvýšiť vašu kvalifikáciu. Všetko dopadne presne tak, ako chcete. Rovnako tak aj v osobnom živote budete prežívať len príjemné chvíle v spoločnosti vašej rodiny a partnerov. S nimi si môžete počas stredy urobiť romantický večer. Hviezdy máte na vašej strane.

Váhy

V tomto týždni sa dopracujete k poznaniu, že na vašom pracovisku máte okolo seba pár neprajníkov, ktorí sa vám snažia ubližovať a škodiť. Ale napriek tejto nepríjemnosti a snahám tých pár ľudí sa vám darí pokračovať vo vašej kariére bez straty bodu. V osobnom živote sa v priebehu týchto dní nebudete cítiť príjemne a budete aj nervózni a podráždení. Pokúste sa upokojiť, pretože, nie je žiadny dôvod, aby ste sa tak cítili.

Škorpión

Ak patríte k tým šťastným, čo majú stabilné pracovné miesto, tak potom máte dôvod na radosť, pretože počas týchto dní sa vám bude dariť, ale hlavne za vaše výsledky budete veľmi slušne finančne ohodnotení. Taktiež aj vy čo podnikáte, sa môžete tešiť na dobré zisky. V súkromí to už nebudete mať také dobré. Pripravte sa preto na časté hádky a spory s vašimi partnermi. Preto pozor na vaše reakcie, mohli by viesť až k trvalému poškodeniu vašich vzťahov.

Strelec

V tomto týždni sa vám v zamestnaní nedarí až tak, ako by ste si predstavovali a priali. Týkať sa to bude zvlášť vás, čo pracujete v zahraničí alebo pre nejakú zahraničnú firmu. No v osobnom živote budete žať iba úspech. Zvlášť v oblasti citov a lásky budete úspešní či už ste v trvalých a dlhodobých vzťahoch, alebo len v začínajúcich. Len či si to budete vedieť aj užiť pre vaše starosti v práci.

Kozorožec

Vo vašom prípade je to z pracovného hľadiska aj v tomto týždni ako obohraná platňa. Nedarí sa vám či už s finančného hľadiska, alebo aj vo vašej kariére. Začínate byť z toho stále viac a viac podráždení a nervózni. Snažte sa zachovať si odstup, všetko aj to najhoršie raz skončí. Ešteže doma, v rodine, v partnerskom spolužití je všetko v poriadku a vy si tak môžete v kruhu vašich blízkych dopriať dostatok odpočinku a relaxu.

Vodnár

Od pondelka do stredy sa vám v zamestnaní darí veľmi dobre. Máte veľa práce, ale čo je dôležité, za jej úspešné zvládnutie aj veľa pláce. Štvrtok a piatok budú tiež dobré, ale už nebudú také hektické, takže si budete môcť dovoliť povoliť vo vašom nasadení. V súkromí taktiež počas týchto dní prežívate len pohodu a pokoj, ktoré budú v stredu a vo štvrtok okorenené romantikou, či už v spoločnosti vašich partnerov ak ste zadaní, alebo niekoho, kto je vám veľmi blízky a príťažlivý.

Ryby

Na pracovisku sa ozaj snažíte ako najlepšie viete a aj vaši nadriadení sa vám snažia vychádzať maximálne v ústrety, ale cez to všetko sa vám nedarí tak, aby vám vaše výsledky mohli pomôcť vo vašom postupe v kariére. Vy, čo podnikáte, a máte v úmysle investovať, radšej si to odložte na iné obdobie, pretože je tu hrozba straty peňazí. V oblasti lásky prežívate nádherné chvíle. Vy, zadaní, čakajte novú iskru a vy, slobodní, novú známosť s ktorou začnete vážny vzťah.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

