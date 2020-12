Dnes o 18:22 Zo Slovenska Vláda neschválila návrh pandemickej komisie. Stále sú ale v hre zákazy a opatrenia!

Vírus sa podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího vymkol spod kontroly, a tak budú od 21. decembra platiť prísnejšie opatrenia.

Zdroj: TASR/Jakub Popelka

Vláda neschválila návrh pandemickej komisie, prísnejšie opatrenia však budú. Minister zdravotníctva Marek Krajčí nevylúčil zákaz vychádzania a zatvorenie obchodov. Všetko bude závisieť od toho, ako sa bude vyvíjať pandemická situácia na Slovensku.

„Urobte si ten lockdown sami,“ radí minister Krajčí ľuďom, ktorí by chceli cez sviatky navštíviť príbuzných.

Prísnejšie opatrenia

Vírus sa podľa Krajčího vymkol spod kontroly, a tak budú od 21. decembra platiť prísnejšie opatrenia. „V hre je aj zákaz vychádzania s výnimkami, ktoré neskôr došpecifikujeme tak, aby sme čo najviac eliminovali epidemiologické riziko, ktoré nám počas nasledujúcich sviatkov hrozí. Aby sme čo najrýchlejšie zastavili obrovský nápor epidémie, ktorý teraz zaznamenávame vzhľadom na enormný nárast infikovaných, a takisto aj vzhľadom na nárast hospitalizovaných na Covid-19 v našich nemocniciach,“ povedal Krajčí.

Výnimky k zákazu vychádzania prediskutuje vláda v utorok.

Vyzval ľudí, aby sa vyhli „tlačeniciam“ v obchodoch, aj zamestnávateľov, aby čo najviac umožnili využívať home office.

Od nejakej fázy budú podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka platiť aj celoplošné opatrenia. „Je to 1 500 hospita­lizovaných ľudí, faktor šírenia vyšší ako 1,1 a počet infikovaných viac ako tisíc. To znamená, že ak budú tieto hodnoty splnené, tak sa prechádza na celoplošné opatrenia, aké nás čakajú od pondelka. Ak nie, prechádza sa na regionálne opatrenia,“ uviedol Sulík.

Záver zasadnutia vlády prebiehal bez premiéra Igora Matoviča a ministra obrany Jaroslava Naďa. Kam a prečo odišli, premiér, ani nik z ministrov nevysvetlili.

V utorok (15. 12.) od 14.00 hod. sa podľa Sulíka uskutoční pracovné stretnutie, kde chcú doladiť COVID automat. „Sú to už len technické detaily. V stredu to chceme na vláde už len schváliť. Budeme tam schvaľovať aj opatrenia, ktoré budú platiť od pondelka. Budú to prísne opatrenia, nevyhneme sa im, lebo momentálne sa vírus vymkol spod kontroly,“ povedal. Verí, že ak „budeme mať toto všetko za sebou, tak po Novom roku, ak nie všetci, tak aspoň regióny, ktorým sa bude dariť najlepšie, sa budú môcť vrátiť k normálnejšiemu životu“.

Vicepremiér pre legislatívu Štefan Holý (Sme rodina) informoval, že v stredu sa majú prijať dve uznesenia. Prvým uznesením sa prijmú opatrenia, ktoré budú platiť od pondelka, a druhým chcú prijať COVID automat.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR