Vláda rozhodla: Ide sa testovať, bez papiera sa nedostaneme ani do prírody

Lockdown v spojení s masívnym testovaním! To je podľa vlády recept, ako poraziť pandémiu.

Zdroj: TASR/František Iván

Celoplošné testovanie sa začína už zajtra a potrvá do 26. januára. Podľa premiéra Igora Matoviča musíme urobiť niečo viac ako len lockdown, pretože bojujeme o čas.

Britský variant

„Veľmi rýchlo musíme znížiť počet chorých, kým nebude britská mutácia dominantná,“ uviedol premiér. Toto je podľa Igora Matoviča cesta, ako pomôcť nielen zdravotníctvu, ale aj ekonomike a návratu detí do škôl.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí najskôr optimisticky uviedol, že Slovensko je už tesne za vrcholom pandémie. Podľa neho, ak chceme skrátiť čas obmedzovania a zákazu vychádzania, musíme testovať.

Jedným dychom však dodal, že vláda rozhodla o predĺžení zákazu vychádzania do nedele 7. februára.

Negatívny test

Sprísnia sa podmienky lokdownu. Od 27. januára nebudeme môcť ísť bez negatívneho testu ani do práce, či prírody. Týka sa to všetkých, okrem detí do 15 rokov a seniorov nad 65 rokov. Testovanie nebude povinné, Krajčí však povedal, že vláda chce poprosiť obyvateľov SR o pretestovanie.

„Môžu využiť rôzne možnosti, kde sa otestovať buď antigénovými, alebo PCR testami. Prosíme o pomoc samosprávy, ktorým finančne i materiálne pomôžeme, dodáme testy, aby zabezpečili možnosť svojim obyvateľom sa dať otestovať. Stále však niektoré životu nevyhnutné úkony test nebude potrebný, napríklad na cestu do obchodu,“ dodal minister.

Minister práce sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak tvrdí, že toto nám pomôže, aby sme už na jar žili relatívne normálnym životom.

„Verím, že na Veľkú noc budeme môcť stráviť svoj čas s blízkymi, tak ako sme to rok ešte nezažili. Ja osobne sa na to veľmi teším,“ povedal Milan Krajniak.

Školy

Krajčí takisto avizoval, že po celoplošnom skríningu by sa Slovensko malo rozdeliť podľa výsledkov na 37 horších a 36 lepších okresov – v horších sa bude plošný skríning opakovať a v období medzi 3. a 7. februárom bude potrebné sa opäť preukázať negatívnym testom.

„Tie okresy, ktoré na tom budú lepšie, sa od 3. februára vrátia akoby do stavu, ktorý je v súčasnosti,“ do­dal.

Zároveň však minister povedal, že testovanie v kombinácii s ďalším pozitívnym efektom zákazu vychádzania upraví epidemiologické podmienky tak, že od 1. februára už bude možné uvoľňovať opatrenia vrátane otvárania škôl. Deti na druhom stupni základných škôl a stredoškoláci by potrebovali negatívny test na vstup do školy.