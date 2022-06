Zdroj: TASR/AP Vladimir Putin vraj melie z posledného: Boj s RAKOVINOU a silná paranoja! Americká tajná služba si posvietila na zdravie ruského prezidenta. Putin je na tom vraj zle, a to ako fyzicky, tak i psychicky. 3. jún 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia

3. jún 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia Vladimir Putin vraj melie z posledného: Boj s RAKOVINOU a silná paranoja! Americká tajná služba si posvietila na zdravie ruského prezidenta. Putin je na tom vraj zle, a to ako fyzicky, tak i psychicky.

Zdroj: TASR/AP

O tom, že jeden z najmocnejších mužov sveta má podlomené zdravie, sa špekuluje už dlhšie. Na záberoch z posledných mesiacov totiž ruský prezident Vladimir Putin vyzerá inak. Zo svalovca cválajúceho na koni s odhalenou hruďou je opuchnutý starý pán. Mnohí si tiež všimli zvláštne držanie tela a akúsi fyzickú neistotu.

Vážna diagnóza?

Najnovšie vyplávali na verejnosť zistenia americkej tajnej služby, podľa ktorej sa Putin len nedávno liečil z rakoviny v pokročilom štádiu. Informuje o tom portál Newsweek s odvolaním sa na tri zdroje oboznámené s obsahom dokumentu.

Zdravotné problémy podľa tajnej služby Putina oslabujú i politicky. Pre tých, ktorí sa obávajú, že Rusko siahne po jadrových zbraniach, by toto mohlo byť dobrou správou.

„Putin je oslabený a očividne upadá. Nie je takým vodcom, akým býval, a má aj menší vplyv na svojich podriadených. To by mohlo zavážiť v situácii, ak by nariadil použiť jadrové zbrane,“ uviedol pre portál jeden anonymný zdroj, ktorý utajenú správu čítal.

V správe z dielne agentov USA okrem toho stojí aj to, že v apríli bol na Putina spáchaný neúspešný atentát.

Paranoik

Ďalšie zistenia hovoria o psychickom stave ruského prezidenta. Putin vraj trpí paranojou a ovláda ho strach zo straty moci. To dobre ilustruje jeho slávny dlhý stôl, pri ktorom prijíma návštevy. Nedalo sa nevšimnúť si, že aj so svojimi najbližšími spolupracovníkmi sa rozpráva iba z niekoľkometrovej vzdialenosti.

Tajná služba však priznáva, že zhodnotenie stavu Putina nie je jednoduché. Prezident sa totiž izoluje a so zahraničnými lídrami sa stretáva len veľmi zriedka.

Lavrov: Putin je vo forme

Putinovo zdravie a súkromný život sú v Rusku nedotknuteľnými témami a takmer nikdy sa o nich verejne nediskutuje. Správy o zdravotných problémoch prezidenta nedávno poprel ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.

Počas interview pre francúzsku televíznu stanicu TF1 povedal: „Nemyslím si, že príčetní ľudia môžu u tohto človeka vidieť príznaky nejakého druhu choroby.“

Lavrov dodal, že Putin, ktorý bude mať v októbri 70 rokov, sa objavuje na verejnosti každý deň. „Môžete ho sledovať na obrazovkách, čítať a počúvať jeho prejavy,“ povedal Lavrov vo vyjadreniach, ktoré zverejnil ruský rezort zahraničných vecí.

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Zdroj: Dnes24.sk