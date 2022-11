Zdroj: TASR/František Iván Vlaky budú jazdiť PO NOVOM: Z Bratislavy do Košíc dorazíme rýchlejšie a pribudnú spoje Jednou z najzásadnejších zmien je vynechanie niektorých zastávok na trase z hlavného mesta do metropoly východu. To cestu výrazne skráti. 10. november 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

10. november 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska Vlaky budú jazdiť PO NOVOM: Z Bratislavy do Košíc dorazíme rýchlejšie a pribudnú spoje Jednou z najzásadnejších zmien je vynechanie niektorých zastávok na trase z hlavného mesta do metropoly východu. To cestu výrazne skráti.

Zdroj: TASR/František Iván

Vlakové spojenia čakajú od decembra zmeny. Začať má platiť nový grafikon, ktorý vraj zníži čas cestovania a zvýši komfort. Preplnené spoje medzi Bratislavou a Košicami tak majú byť minulosťou.

Vynechané zastávky

O zmenách v cestovných poriadkoch informovala Pravda.

Jedným z najzásadnejších krokov je vynechanie niektorých zastávok na trase z hlavného mesta do metropoly východu.

Vlaky nebudú stáť v Leopoldove, Piešťanoch, Novom Meste nad Váhom a v Trenčianskej Teplej. Medzi zrušenými zastávkami mali byť aj Margecany, tie napokon v grafikone zostanú.

„Zmeny majú skrátiť cestu medzi východom a západom o 15 až 25 minút. "Celkovo vďaka zmenám pôjde 12 percent cestujúcich rýchlejšie o 15 minút a 80 percent rovnako ako v súčasnosti. Pomalšie pôjde šesť percent cestujúcich o 12,5 minúty, najmä pre výluky. Najviac využívané linky sa posilnia až o 60 percent,“ konkretizuje portál.

Posilnené spoje

Spoje sa majú od decembra aj výrazne posilňovať. Najviac na tratiach Žilina, kde pribudnú nové expresy a posilnia sa víkendové rýchliky. Na trati z Košíc do Prešova budú rýchle vlaky jazdiť každú hodinu a každý deň.

Posilňuje sa tiež rýchliková doprava z Bratislavy do Prievidze, Zvolena do Žiliny a zo Žiliny do Ostravy. Častejšia a pravidelnejšia regionálna doprava bude na Kysuciach a v okolí Žiliny a Bratislavy.

Vďaka novému grafikonu odjazdia vlaky celkom o 1,5 milióna kilometrov ročne viac.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk