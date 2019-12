17. december 2019 Tomáš Batiz Šport Vlhovej v obraku tesne ušlo pódium: V Courchevel rozhodli stotinky

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v utorňajšom obrovskom slalome Svetového pohára štvrté miesto.

Zdroj: TASR

Vlhová vo francúzskom Courcheveli zaostala za víťaznou Taliankou Federicou Brignoneovou o 48 stotín sekundy, na pódiové priečky sa pred ňu dostali aj druhá Mina Fürst Holtmannová z Nórska (+0,04 s) a tretia Švajčiarka Wendy Holdenerová (+0,44). Mikaela Shiffrinová skončila prekvapujúco až na 17. pozícii s mankom 1,65 s na víťazku.

Fenomenálna Američanka išla ako prvá príliš vlažne, predstihli ju všetky súperky z renkingovej top-sedmičky, celkovo trinásť z pätnástky a štyri pretekárky jej nadelili vyše sekundu. V ďalšom priebehu kola v poradí klesla na 19. priečku so stratu 1,33 na vedúcu Holtmannovú. Vlhová v tejto súvislosti v cieli 1. kola pre RTVS povedala: „Je teplo a podmienky sú tu všelijaké. Vzhľadom na to Mikaelin tréner ako staviteľ trate druhého kola zrejme nemôže urobiť nejaké špeciality, uvidíme. Ona tiež nie je stroj, prvé kolo pokazila, ale v druhom pôjde naplno. Ja tiež, boľavú nohu síce stále cítim, ale nezaoberám sa mojimi zraneniami a stavom môjho tela, každú jazdu chcem ísť čo najlepšie. Myslím si, že dnes som v prvom kole išla veľmi dobre spodnú časť, v hornej to nebolo úplne optimálne, pozriem si to na videu.“

Vlhová išla na trať so sedmičkou. Na dynamickom kurze s pravidelnými líniami bez výrazných prelomov a povrchových selekcií mala pár jemných zaváhaní, ale to vyplývalo z jej vysokého ataku bránok. Napriek drobným chybičkám získala tempo do dolnej časti, ktorú prešla najlepšie zo všetkých. Na vedúcu Nórku oproti druhému medzičasu (+0,55 s) získala 39 stotín. Holtmannovej jazda bola nespútaná a vyrovnaná na celom svahu, do druhého kola si zobrala náskok desatiny, resp. 13 stotín na Talianky Martu Bassinovú a Brignoneovú. Vlhová sa usadila na štvrtej priečke, od vedúcej Nórky ju delilo 16 stotín sekundy, ale na svoju veľkú rivalku Shiffrinovú získala 1,20 s.

Shiffrinová si v druhej jazde mierne polepšila, ale 17. miestom si pripísala svoj najhorší výsledok v dejisku, kde triumfovala v štyroch súťažiach SP za sebou vrátane predchádzajúcich dvoch „obrákov“. Z piatej pozície zaútočila Holdenerová, ktorá si udržala výhodnú stopu až do záverečných bránok a dostala sa na čelo. Vlhová na ňu mala náskok 21 stotín, ktorý agresívnou jazdou najprv zvyšovala, no stratila v spodnej časti a po jedenástom najlepšom čase 2. kola sa zaradila až za Švajčiarku, ktorá dosiahla premiérové pódiové umiestnenie v technicky najnáročnejšej alpskej disciplíne. Vlhovej na 29. pódium v kariére SP chýbali štyri stotiny, mala rovnaký čas ako Nemka Viktoria Rebensburgová.

Brignoneová vygradovala svoj výkon a v cieli mala 44-stotinový náskok pred Holdenerovou. Bassinová sa prepadla na siedme miesto, ale 24-ročná Holtmannová bojovala o víťazstvo, pripravila ju o ňu výraznejšia chyba, pri ktorej sa dostala príliš pod bránku. Neslávila premiérový triumf, ale aspoň prvé pódium, Brignoneová dosiahla jedenáste víťazstvo v pretekoch SP, šieste v „obráku“.

