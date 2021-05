6 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann Vlhovú nahnevala smrť cyklistu Babiča a odkazuje šoférom: Niektorí jazdíte ako IDIOTI! Včera Slovensko obletela správa o tragédii reprezentanta v cyklistike a deaflympionika Adriána Babiča († 24). Osudnou sa mu stala zrážka s autom. Lyžiarka Petra Vlhová sa k tomu vyjadrila. 28. máj 2021 han Šport

28. máj 2021 han Šport Vlhovú nahnevala smrť cyklistu Babiča a odkazuje šoférom: Niektorí jazdíte ako IDIOTI! Včera Slovensko obletela správa o tragédii reprezentanta v cyklistike a deaflympionika Adriána Babiča († 24). Osudnou sa mu stala zrážka s autom. Lyžiarka Petra Vlhová sa k tomu vyjadrila.

Ako sme vás informovali, len 24-ročný športovec skonal počas tréningu za obcou Lemešany v okrese Prešov, tesne pri odbočke na obec Kysak.

„Počas tréningu pri kolízii s autom, zomrel iba 24-ročný Adrián Babič. Adrián bol úspešný cyklista a reprezentant SR – deaflympionik z Popradu. Úprimnú sústrasť celej jeho rodine,“ napísal na sociálnu sieť Ivan Husár, štátny tajomník pre šport na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu.

Reakcia Vlhovej

Zbytočná strata mladého človeka vyvolala až hnev u Petry Vlhovej, ktorá to, čo si myslela, zavesila na sociálnu sieť. „Nepoznám ho, ale úprimnú sústrasť všetkým blízkym. Netuším vôbec čo sa stalo, ale niektorí vodiči jazdia ako idioti. Chcela by som vás poprosiť, aby ste brali ohľad aj na cyklistov,“ napísala najlepšia lyžiarka sveta na Instagram do svojho príbehu.

„Chcela by som vás poprosiť, aby ste jazdili tak, že beriete ohľad na cyklistov, ktorí buď trénujú alebo jazdia len tak pre radosť,“ dodala Liptáčka.

Má aj odkaz

Práve v deň, kedy Slovensko oplakávalo smrť mladého reprezentanta, mala menší incident na ceste aj Vlhová. „Dnes na nás niekto trúbil spoza volantu – pekne ho pozdravujem,“ poznamenala Petra a uzavrela: „Dávajte pozor na seba a na ostatných okolo vás.“

