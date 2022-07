Vnučka objavila babkin starý ZOZNAM na dovolenku: Zmestilo by sa vám TO všetko do mini auta?

Mnohí Slováci sa každoročne pred dovolenkou trápia s tým, ako naložia všetku batožinu do auta tak, aby ostal kus miesta aj pre jeho posádku. Istá Slovenka ukázala na Facebooku babkin zoznam k moru z roku 1960.

Nečakajte zdrap papiera na niekoľko riadkov. Opatruje zoznam vytvorený na písacom stroji, a to na obojstrannom liste vo formáte A4.

Na zozname nájdete stan, skladací stolík a stoličky, náhradné diely do auta, plynový varič, deky, hrnce, jedlo, oblečenie a „ostatné potreby“ ako napríklad sekeru, pílku, rádio či ďalekohľad. To všetko je stále len zlomok vymenovaných položiek. „A toto všetko plus 3 osoby sa napchalo do FIAT 600,“ píše vnučka Zora.