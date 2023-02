Zdroj: TASR/Dano Veselský , Pixabay.com Aké sú NAJ turistické rozhľadne na Slovensku? Toto odporúča UMELÁ INTELIGENCIA! Od umelej inteligencie sme chceli, aby nám napísala článok o piatich najkrajších turistických rozhľadniach na Slovensku. Ako to dopadlo? 25. február 2023 Zo Slovenska Technológie

Témou posledných mesiacov je umelá inteligencia ChatGPT, za ktorou stojí spoločnosť OpenAI. Verejnosti bola sprístupnená 30. novembra a spôsobila doslova celosvetový ošiaľ. Prototyp chatbota už v testovacej prevádzke implementoval do svojho vyhľadávača aj Microsoft, pričom spoločnosť informovala, že do technológie investuje neuveriteľných 10 miliárd amerických dolárov.

ChatGPT dokáže vďaka umelej inteligencii v reálnom čase komunikovať prostredníctvom textu. Odpovedá na otázky, píše slohové práce a pomáha riešiť zadania. To všetko formou prirodzeného dialógu a v priebehu niekoľkých sekúnd. Všetko to znie až príliš dobre, no ani pokrokovej technológii sa nevyhnú chyby.

Nie je neomylná

Zo skúseností v redakcii môžeme spomenúť prípady, kedy ChatGPT neoblomne tvrdila, že budúcnosť čítať nevie a hokejový zápas našej najvyššej súťaže, ktorý sa konal pred dvoma dňami, sa ešte neodohral. V prípade historickej stavby uviedla nesprávne roky a aj chybnú architektonickú podobu a v ďalšom prípade sa nás snažila odkázať na neexistujúcu webovú stránku, na ktorej “nájdeme zaručene najpresnejšie informácie” o podujatí, na ktoré sme sa pýtali.

Aj napriek týmto chybám sme sa ChatGPT rozhodli vyskúšať. Umelá inteligencia dostala jednoduché zadanie: “Napíš článok o piatich najkrajších turistických rozhľadniach na Slovensku.” Ako to celé dopadlo a aké turistické “rozhľadne” odporúča umelá inteligencia?

Upozornenie redakcie: Nižšie publikovaný text je bez redakčných úprav. Presne tak, ako ho vygenerovala umelá inteligencia ChatGPT.

Text vygenerovaný ChatGPT:

Slováci sú hrdí na svoje hory a prírodu a preto nie je prekvapením, že na Slovensku nájdeme mnoho krásnych turistických rozhľadní. Tieto stavby nám umožňujú vidieť úchvatné scenérie z výšky a poskytujú nám príležitosť prežiť nezabudnuteľné zážitky. Tu sú piati najkrajší turistické rozhľadne na Slovensku:

1. Lomnický štít

Lomnický štít, s výškou 2 634 metrov, je jednou z najvyšších a najznámejších hôr na Slovensku. Na jeho vrchole sa nachádza turistická rozhľadňa, ktorá je prístupná lanovkou, čím umožňuje turistom vychutnať si úchvatné výhľady na Vysoké Tatry.

2. Veľký Rozsutec

Veľký Rozsutec, s výškou 1 609 metrov, je považovaný za jeden z najkrajších vrchov v Malej Fatre. Na jeho vrchole sa nachádza turistická rozhľadňa, ktorá ponúka výhľady na okolitú prírodu a hory. Cesta na vrchol nie je pre začiatočníkov, ale rozhodne stojí za to.

3. Gerlachovský štít

Gerlachovský štít, s výškou 2 655 metrov, je najvyššou horou v Tatrách. Na jeho vrchole sa nachádza turistická rozhľadňa, ktorá je prístupná len s horským vodcom. Prechod k rozhľadni je náročný, ale zážitok z výhľadov na okolitú krajinu je úžasný.

4. Tower 115

Tower 115, v Bratislave, je najvyššou budovou na Slovensku, ktorá ponúka krásne výhľady na mesto a jeho okolie. Vrchné poschodia budovy sú vyhradené ako turistická rozhľadňa s výhľadom z výšky až 115 metrov. Cesta na vrchol je možná výťahom alebo po schodoch.

5. Dubník

Dubník, v Nízkych Tatrách, je turistická rozhľadňa nachádzajúca sa na vrchole rovnomenného kopca. Je to 40-metrová drevená veža, z ktorej môžu návštevníci vidieť okolitú krajinu a hory, ako sú Nízke Tatry, Chočské vrchy, Veľká Fatra a Malá Fatra. Cesta na vrchol nie je príliš náročná a rozhľadňa je prístupná po celý rok.

Takto máme už päť najkrajších turistických rozhľadní na Slovensku, ktoré ponúkajú úžasné výhľady na nádhernú slovenskú prírodu a hory.

Zdal sa vám tento text dostatočný a v prípade, že by ste hľadali zaujímavé turistické rozhľadne, pomohol by vám? Hlasujte v našej ankete pod článkom!

Poznámka redakcie: Kompletnú odpoveď sme dostali až na niekoľký pokus. V prvom prípade nám ChatGPT poskytla iba štyri body z požadovaných piatich. Po požiadavke o doplnenie vygenerovala celý článok odznova, ale piaty bod ukončila po dvoch slovách druhej vety, a tak sme ešte raz museli požiadať o jeho dokončenie.

