Vojenské hodnosti po novom: Už ich NEBUDÚ môcť získavať verejní funkcionári!

Povýšenie do hodnosti vojaka v zálohe bude možné len v prípade, že je povýšený zaradený do aktívnych záloh. Hodnosti vojaka vo výslužbe a vojnového veterána sa majú udeľovať ako prejav morálneho ocenenia, nemali by ich však získavať verejní funkcionári.

Vyplýva to z novely zákona o brannej povinnosti z dielne Ministerstva obrany (MO) SR, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR schválili.

Jasné pravidlá

Vymenovať alebo povýšiť do vojenskej hodnosti vojaka vo výslužbe a vojnového veterána by malo byť možné až po zániku brannej povinnosti. „Na základe poznatkov z aplikačnej praxe, keď boli verejní funkcionári vymenovaní alebo povýšení bez náležitého zdôvodnenia alebo v súvislosti s výkonom ich verejnej funkcie aj o niekoľko hodností a v snahe zabrániť takémuto konaniu v budúcnosti sa navrhuje, aby takto oceňovaný vojak vo výslužbe alebo vojnový veterán nebol verejný funkcionár,“ píše sa v dôvodovej správe.

Podrobnosti o vymenúvaní do vojenskej hodnosti alebo povýšení do vojenskej hodnosti vojakov vo výslužbe by mal určovať prezident Slovenskej republiky, rovnako ako to určuje pre vojnových veteránov.

