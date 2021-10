Zdroj: TASR Benzín je rekordne drahý! Za tieto chyby si poriadne priplatíte Tak draho sme benzín naposledy tankovali v roku 2014. Liter stojí 1,45 eur a hore ide aj cena nafty. Najvyšší čas, aby ste urobili pár zásadných zmien 19. október 2021 MI Ako ušetriť

Zdroj: TASR

Zažívame časy prudkého zdražovania. Ceny letia hore pri všetkých tovaroch a spotrebiteľská inflácia už prekročila štyri percentá.

Pocítili to aj motoristi, ktorí si za liter benzínu zaplatia v priemere 1,45 eur. Naposledy sme takto draho tankovali v roku 2014. Preto je dobré zbaviť sa najčastejších chýb, ktoré zvyšujú spotrebu vášho auta.

Rýchlosť a radenie

Každému šoférovi je jasné, že čím rýchlejšie jazdí, tým má väčšiu spotrebu. Ale nie je to také jednoduché, ako to na prvý pohľad vyzerá. V zásade platí, že ekonomická jazda je najmä plynulá jazda. To znamená žiadne prudké výkyvy rýchlosti a skákanie na brzdu.

Ideálna rýchlosť auta z hľadiska spotreby je okolo 90 km/h. Ak idete po diaľnici, najviac sa vám oplatí rýchlosť 110 km/h. Ak zrýchlite na 130 km/h, miniete o jeden liter paliva viac na sto kilometrov.

Dôležité sú aj otáčky motora. Pre vašu spotrebu je ideálne udržiavať v benzínovom aute krútiaci moment 2500 otáčok za minútu. Motor určite nevytáčajte a „netrhajte asfalt.“ Okrem toho, že také správanie je vnímané skôr ako lacná frajerina, mimoriadne zvyšujete spotrebu vášho tátoša.

Pri jazde sa snažte mať zaradený čo najvyšší prevodový stupeň. Zaradená päťka zožerie o štvrtinu menej paliva ako štvorka.

Ak máte v aute indikátor ekonomickej jazdy, určite ho nevypínajte. Nenásilne a spoľahlivo vám nastavuje zrkadlo, ako šetrne dokážete jazdiť. Dynamická jazda s prudkými akceleráciami môže byť vzrušujúca, ale počítajte s tým, že budete tankovať oveľa častejšie, ako je vám milé.

