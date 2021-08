Zdroj: www.pixabay.com Chcete vedieť, kedy pôjdete do DÔCHODKU? Vďaka tejto kalkulačke sa to dozviete HNEĎ! Čas beží, roky pribúdajú a penzia sa blíži. Viete však presný dátum, kedy môžete ísť do dôchodku? 25. august 2021 han Rôzne

V minulosti sa to dalo zistiť jedine vtedy, keď ste navštívili pobočku Sociálnej poisťovne. Následne vám vyrátali dátum odchodu do dôchodku na základe rôznych údajov. Teraz je to oveľa jednoduchšie. Spôsob, akým to zistíte v priebehu niekoľkých sekúnd, priblížil portál TV JOJ www.noviny.sk.

Čo k tomu treba?

Nemusíte mať obavy, že by ste to nezvládli. Stačí k tomu vedieť tri veci. Dátum narodenia, pohlavie a údaje o starostlivosti o dieťa či deti. Poslednú položku vypĺňajú len tí, ktorí sa narodili po 31. decembri 1957. No, a takáto kalkulačka sa nachádza na stránke Sociálnej poisťovne.

Aktuálna čiastka priemerného dôchodku bola podľa údajov Sociálnej poisťovne na sume 502,03 € a starobný dôchodok dostáva viac ako milión „penzistov“.

Výpočet termínu chcú podľa reportáže TV JOJ vedieť aj „mladí“ ľudia, ktorí majú hypotéky na tridsať rokov. „Množstvo dlžníkov sa dozvedelo, že budú musieť splátky platiť aj v čase, keď už majú byť podľa kalkulačky na dôchodku – a teda v čase, keď im výrazne klesne príjem,“ uvádza sa v reportáži.

