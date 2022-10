Zdroj: TASR/Martin Baumann Voľby 2022: Dnes je dôležitý deň, občania, poďte VOLIŤ. Čaputová vyzýva ľudí na účasť Prezidentka SR Zuzana Čaputová vyzvala verejnosť na účasť na sobotných (28. 10.) regionálnych a komunálnych voľbách. 29. október 2022 Správy Komunálne voľby

29. október 2022 Správy Komunálne voľby Voľby 2022: Dnes je dôležitý deň, občania, poďte VOLIŤ. Čaputová vyzýva ľudí na účasť Prezidentka SR Zuzana Čaputová vyzvala verejnosť na účasť na sobotných (28. 10.) regionálnych a komunálnych voľbách.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Vyhlásila to na sociálnej sieti s tým, že samosprávy sú najbližšie k občanom a najlepšie môžu rozumieť ich potrebám.

Dôležitý deň

„Je to veľmi dôležitý deň, keď máme príležitosť využiť svoje volebné právo,“ zdôraznila a doplnila, že si ho občania môžu uplatniť v sobotu od 7.00 do 20.00 h.

Hlava štátu vyhlásila, že samosprávy sú kľúčové pre fungovanie štátu, čo sa podľa nej ukázalo najmä počas kríz v uplynulom období.

„Samosprávy sú najbližšie k občanom. Najlepšie môžu rozumieť našim potrebám. Využime preto právo, aby sme určili ich tvar, fungovanie a budúcnosť na najbližšie roky,“ skonštatovala Čaputová.

Neostávajte doma

Ľudia by mali využiť svoje volebné právo a zúčastniť sa na voľbách do orgánov samospráv. Vyzval ich na to expremiér a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Voľby predsedov krajov a primátorov označil za mimoriadne dôležité.

„Neostávajte doma, prosím. Choďte v sobotu (29. 10.) voliť,“ apeloval na občanov. „Voľby predsedov krajov, primátorov a starostov sú v tejto náročnej dobe nesmierne dôležité. Týmito voľbami ovplyvňujete reálne život vo svojom okolí,“ dodal. Aj súčasné krízy podľa neho ukázali potrebu obsadiť pozície v samosprávach schopnými ľuďmi.

Na voličov apeloval, aby svoje demokratické právo využili. „Je to vaše právo a nenechajte si ho nikým vziať. Rozhodnite sa sami, komu dáte svoju dôveru. Výber je len na vás,“ podčiarkol.

Hrozí nízka účasť

Na účasť vo voľbách vyzýva aj strana SaS, podľa jej podpredsedu Branislava Gröhlinga sú voľby dôležitou súčasťou demokracie a podieľania sa na veciach verejných.

„Ak chceme niečo zmeniť, voľby nám poskytujú možnosť vyjadriť náš názor. Apel na voličov je dôležitý o to viac v dnešnej dobe, keď hrozí, že volebná účasť v komunálnych voľbách bude zajtra skutočne nízka,“ vyhlásil.

Samosprávy sú podľa neho dôležitou súčasťou každodenného života. „Od ich spravovania materských a základných škôl závisí veľakrát aj budúcnosť našich detí. Nedovoľme preto, aby sa k moci dostali rôzni extrémisti a nekompetentní kandidáti,“ zdôraznil Gröhling.

Zdroj: Facebook

Zdroj: TASR