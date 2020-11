4. november 2020 Správy Zo zahraničia Voľby v USA: Trump chcel prepočítať hlasy vo Wisconsine, vzápätí tam zvíťazil Biden

Správa o Bidenovom víťazstve prišla krátko po tom, ako Trumpova kampaň avizovala, že okamžite požiada o prepočítanie hlasov vo Wisconsine. Volebné skóre oboch kandidátov je stále tesné.

Prezidentský kandidát Demokratickej strany Joe Biden zvíťazil v štáte Wisconsin. Za víťaza ho vyhlásili televízna stanica CNN a agentúra AP. Podľa CNN dostal Biden 49,4 percenta hlasov, jeho republikánsky súper a úradujúci prezident Donald Trump získal 48,8 percenta hlasov. Wisconsin disponuje desiatimi voliteľmi.

Stále tesný výsledok

Momentálne Biden podľa agentúry AFP vedie v počte voliteľov pred Trumpom v pomere 248 ku 213. Na zvolenie je potrebných minimálne 270 hlasov voliteľov. Bidenovi k celkovému víťazstvu teraz stačí víťazstvo v štátoch Michigan (16 voliteľov) a Nevada (šesť voliteľov), pričom v oboch tesne vedie.

Úradujúci americký prezident pôvodne vo Wisconsine viedol, ale Biden tento trend otočil a dostal sa do vedenia, a to vďaka započítaniu hlasov zaslaných poštou a výsledkom z okresu Milwaukee, ktorý je dlhoročnou baštou demokratov, píše nemecký denník Süddeutsche Zeitung.

Wisconsin bol spolu s Nevadou jedným z iba dvoch štátov, v ktorých sa po voľbách v roku 2016 uskutočnilo a dokončilo prepočítanie hlasov. Toto prepočítanie vo Wisconsine vtedy prinieslo Trumpovi ďalších 131 hlasov. Trump by to mohol skúsiť aj tento rok, ale prekážkou je Bidenov náskok o takmer 20 000 hlasov.

Trump chcel prepočítať hlasy

Žiadosti o prepočítanie hlasov je možné vyhovieť vtedy, ak je rozdiel medzi dvoma kandidátmi menší ako jedno percento odovzdaných hlasov. Trumpovu kampaň by stálo asi tri milióny dolárov. Ak by bol rozdiel menší ako štvrtina percentuálneho bodu, Trump by nemusel platiť náklady.

Správa o Bidenovom víťazstve prišla bezprostredne po tom, ako Trumpova kampaň avizovala, že okamžite požiada o prepočítanie hlasov vo Wisconsine, odvolávajúc sa na bližšie nešpecifikované nezrovnalosti.

„Z viacerých okresov vo Wisconsine prišli správy o nezrovnalostiach, ktoré vyvolávajú vážne pochybnosti o platnosti výsledkov,“ uviedol vo vyhlásení manažér kampane Bill Stepien. Bližšie podrobnosti týkajúce sa údajných nezrovnalostí však neuviedol.

„Musím poznamenať, že po tom, čo prezident Trump oznámil vo Wisconsine svoje víťazstvo, teraz žiada prepočítanie hlasov, takže ich správy pôsobia trochu zmätene,“ konštatoval právnik Bidenovho volebného štábu Bob Bauer.

Výsledky zatiaľ nie sú známe v kľúčových štátoch Georgia, Michigan a Pensylvánia. Ďalšími „nerozhodnutými“ štátmi sú Aljaška, Nevada a Severná Karolína.

Zdroj: TASR