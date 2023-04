5 Galéria Zdroj: Instagram.com/pascalispunk/ Vulgárny slovenský dabing i odbočka od hernej predlohy: Seriál The Last of Us mal aj tak úspech Priaznivci dnes už legendárnej videohry The last of us sa po desiatich rokoch od jej vydania dočkali seriálového spracovania. A bolo sa na čo pozerať. 6. apríl 2023 Ľubomír Hudačko Správy

Vulgárny slovenský dabing i odbočka od hernej predlohy: Seriál The Last of Us mal aj tak úspech

Fanúšikovia po celom svete sa začiatkom tohto roka dočkali seriálového spracovania populárnej videohry The Last of Us. Tá vyšla na PlayStation už v roku 2013, po desiatich rokoch tak tvorcovia pretavili silný príbeh pre platformu HBO Max.

Okrem českého dabingu myslela TV platforma aj na Slovákov. Tí však mohli ostať zaskočení, pretože doterajší jemný slovník v dabingu súkromných televíziách nahradil netypický vulgárny.

Iba 9 častí

Za všetko hovorili zdieľané pasáže dabingových hercov Bianky Buckovej a Mareka Majeského.

Teda hlasy hlavných postáv Joella a Ellie. Seriál mal len deväť častí, na populárnej filmovej databáze získal hodnotenie napokon rovných 80%, ale fanúšikov zaujal od prvého dielu.

Málo bojov

Negatívom boli viaceré odbočky od predlohy, čo sa fanúšikom príliš nepozdávalo. Veľmi málo bolo tiež bojov s nakazenými zombíkmi.

Najviac rezonoval tretí diel, ktorý bol zameraný na vzťah vedľajších postáv, ktoré v hre nemali taký priestor, jedna z nich dokonca vôbec.

Podpora LGBTI

Tvorcovia jednoznačne stavili na podporu LGBTI komunity, keďže dvaja protagonisti rozvíjali svoj homosexuálny vzťah.

Nie je to však pri tejto značke žiadna novinka, aj samotná hrdinka Ellie časom začne objavovať svoju túžbu zblížiť sa so svojou kamarátkou.

V záverečných častiach sa napokon tvorcovia vrátili viac-menej k predlohe a úplne nových scén bolo pomenej. Záver so silnou témou vyvolal očakávané dojemné emócie. Seriál mal od prvých dvoch častí pozitívne recenzie a ohlasy, neskôr už boli vyvážené.

Výborná Bella Ramsay

Joel prerušil plány s operáciou Ellie, keďže ju bral ako svoju dcéru. Nechcel dopustiť jej smrť.

Jeho odpor neprežil hlavný lekár, a rovno zo sály ju vyniesol na rukách. Výborné výkony Belly Ramsay i Pedra Pascala oceňujú milióny fanúšikov na celom svete, seriál sa dočká aj pokračovania. Nadviaže na hru The Last of us part II, ktorá vyšla v roku 2020.

Tam sa do príbehu zapletú ďalšie postavy, najmä Abby, ktorej otec zomrel práve po príchode Joela a prerušení operácie.

