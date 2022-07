Zdroj: TASR/Pavel Neubauer Zrušili vám LET? Na peniaze môžete čakať aj MESIACE, myslí si expert na predaj leteniek Podľa experta sa napätá situácia rýchlo neupokojí. Pred čím ešte varuje? 8. júl 2022 Monika Hanigovská Magazín Cestovanie

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Takto si začiatok leta dovolenkári nepredstavovali! Aerolinky rušia lety, bojujú s nedostatkom personálu, pribúdajú štrajky, meškania či nekonečné rady.

Expert na predaj leteniek sa domnieva, že problémy len tak rýchlo neutíchnu. „Trénovanie letiskového personálu, napríklad toho bezpečnostného, trvá v cykle šiestich mesiacov. Preto nás problémy budú sprevádzať ešte niekoľko mesiacov,“ myslí si riaditeľ spoločnosti Kiwi.com Juraj Strieženec. Informuje o tom CNN Prima NEWS.

Letiská sú extrémne vyťažené

Expert tvrdí, že problém majú ako nízkonákladové spoločnosti, tak aj iné. „Malý výkyv je cítiť všade. Situácia je podobná tej pred covidom. Letiská sú extrémne vyťažené. Minulý víkend sa začali prázdniny a rovnako ako v minulosti tu bol rad komplikácií.“

„Teraz sa zbiehajú problémy s veľkým počtom pasažierov, nedostatkom personálu či vysokým dopytom. Akonáhle sa to začne schádzať, máme lavínový efekt. Celá letecká doprava je potom problémová,“ vysvetľuje Strieženec.

Refundáciou leteniek za 90 a viac dní!

Riaditeľ spoločnosti, ktorý predáva lety opísal, ako prebieha proces s vrátením peňazí. No také ružové to teda nie je! „Refundáciu u aeroliniek žiadame okamžite, peniaze ale chodia s oneskorením 90 a viac dní. Ťaháme za kratší koniec. My si refundáciu vyžiadame do 48 hodín. Potom ale čakáme, kým nám aerolinky peniaze zašlú, aby sme ich mohli zákazníkovi vyplatiť,“ opísal, ako funguje proces.

No to, kedy zákazníkovi cinknú na účet peniaze za zrušený let, záleží od leteckej spoločnosti, ktorou mal pôvodne letieť

