Výdatné dažde potrápili polovicu Slovenska. V noci sa musí mať na pozore VÝCHOD!

Z dôvodu celodenných, lokálnych a výdatných zrážok sa povodňová situácia značne zhoršila najmä v povodí hornej Nitry, Žitavy, stredného Váhu, stredného a dolného Hrona.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti. K dosiahnutiu a prekročeniu stupňov povodňovej aktivity došlo do večerných hodín na takmer piatich desiatkach vodomerných staníc v povodiach západného a stredného Slovenska.

„Za posledných 12 hodín (od dnešného rána) spadlo plošne od 10 do 40 milimetrov zrážok, na pomedzí západného a stredného Slovenska miestami aj viac,“ skonštatovali meteorológovia.

Maximálne zaznamenané úhrny zaznamenali v povodí Tajovského potoka v okrese Banská Bystrica, a to 50 až 60 milimetrov. Na východe sa vyskytli zrážky zatiaľ len ojedinele.

„Najvyšší, tretí stupeň povodňovej aktivity zaznamenávame na Rajčanke, v povodí hornej Nitry a Žitavy. V Rudne nad Hronom na toku Rudňanka pravdepodobne došlo podľa informácií Hasičského a záchranného zboru k pretrhnutiu hrádze,“ priblížili meteorológovia.

V povodí horného a stredného Váhu, na Nitre a jej prítokoch a na tokoch stredného Slovenska očakávajú odborníci mierny až výrazný vzostup vodných hladín s možnosťou dosiahnutia alebo prekročenia hladín zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity na ďalších tokoch. Na ostatných tokoch predpokladajú ustálenosť až mierny vzostup.

„Kulminácie na väčšine tokov predpokladáme v neskorých nočných hodinách, respektíve v utorok dopoludnia (18. 5.),“ dodali. Očakáva sa tiež ďalšia povodňová aktivita.

„Od západu zrážky postupne ustávajú, no na strednom Slovensku aj naďalej prší. Počas noci sa bude zrážkové pole postupne presúvať nad východ Slovenska,“ informuje portál iMeteo.sk. Na východe Slovenska platí výstraha prvého stupňa.

Na západe sa počas noci už zrážky neočakávajú. Na strednom Slovensku má pršať aj v ďalších hodinách, pre väčšinu územia vydali druhostupňovú výstrahu, ktorá platí až do utorkového (18. 5.) rána.

„Počas noci by malo najviac pršať v Banskobystrickom a Žilinskom kraji, no takisto v západnej polovici východného Slovenska. Celkovo môže spadnúť ešte od 10 do 30 mm,“ spresňuje iMeteo.sk s tým, že v utorok už bude na západe a postupne aj na strednom Slovensku prevládať polooblačné počasie.