Zdroj: Milan Hanzel/Dnes24.sk VYPUSTITE z hlavy jar, vracia sa zima: Teploty klesnú k NULE a bude aj SNEŽIŤ! Ešte len prišla jar a už je po nej! Krásne slnečné a teplé počasie čoskoro vystriedajú búrky, nižšie teploty a dokonca aj snehové vločky! 24. marec 2023 han Zo Slovenska

24. marec 2023 han Zo Slovenska VYPUSTITE z hlavy jar, vracia sa zima: Teploty klesnú k NULE a bude aj SNEŽIŤ! Ešte len prišla jar a už je po nej! Krásne slnečné a teplé počasie čoskoro vystriedajú búrky, nižšie teploty a dokonca aj snehové vločky!

Trvalo len niekoľko dní, čo sa na územie Slovenska vrátilo krásne počasie. Už o deň-dva to bude všetko inak! „Zmenu odštartuje studený front, ktorý cez Slovensko postúpi v noci z piatka na sobotu. Prinesie dážď a zmenu prúdenia,“ uvádza portál o počasí imeteo.sk.

Víkend ešte ako-tak

„Teploty by však napriek premenlivému počasiu mali byť počas víkendu ešte príjemné a dostávať sa budú až k hranici +15 °C. Nehrozia nám ani mrazy. To sa však zmení v závere týždňa,“ tvrdia na imeteo.sk a pokračujú: „Už v pondelok na našom území zaznamenáme prudký prepad teplôt. Zatiaľ čo v nedeľu teploty vystúpia na +8 až +15 °C, tak v pondelok sa maximálne teploty budú pohybovať už len v intervale od 0 do +7 °C.“

V utorok sa má ešte ochladiť viac. „V severných regiónoch celkom s určitosťou treba počítať aj so slabým celodenným mrazom. V noci by malo mrznúť na celom našom území, vrátane nížin, čo predstavuje nebezpečenstvo pre našu vegetáciu, ktorá vďaka teplému počasiu v uplynulých dňoch začala kvitnúť,“ dodali na spomínanom webe.

Na jarné teploty tak môžeme zabudnúť, naopak, okrem nich nás čaká ešte aj silný vietor, ktorý zvýrazní pocit chladu.

Bude aj snežiť

Na budúci týždeň sa s príchodom ochladenia očakáva sneženie od stredných polôh, neskôr prechodne aj v nižších polohách. O tom informuje aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

Meteorológovia priblížili, že snehová pokrývka na Slovensku postupne ubúda. „V povodiach s prevahou nižších nadmorských výšok, najmä Bodrog, Bodva, Ipeľ sa už snehová pokrývka nenachádza, alebo sú jej zásoby minimálne.“

Dôvodom je v posledných dňoch pretrvávajúce teplé počasie. „Súvislá snehová pokrývka sa súčasne nachádza už len od stredných horských polôh, približne od nadmorskej výšky 1000 až 1100 metrov,“ doplnilo SHMÚ.

Sneh aj tam je nerovnomerne rozložený a premiestnený najmä do dolín a žľabov, vplyvom veterného počasia v uplynulých týždňoch. „Nadobúda podobu tzv. firnu, staršieho zrnitého snehu, typického pre jarné obdobie,“ uviedlo SHMÚ. Upozornilo, že na niektorých tokoch v horských povodiach sa pre topiaci sa sneh pozoruje pozvoľný vzostup vodných hladín.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Zdroj: imeteo.sk/dnes24.sk/TASR