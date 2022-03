Zdroj: unsplash.com Vyše 7-tisíc ruských osobností sa podpísalo PROTI vojne s Ukrajinou: Čo im hrozí? Už 7 650 ruských vedcov a novinárov sa podpísali pod otvorený list proti vojne s Ukrajinou. 5. marec 2022 Zo zahraničia

5. marec 2022 Zo zahraničia Vyše 7-tisíc ruských osobností sa podpísalo PROTI vojne s Ukrajinou: Čo im hrozí? Už 7 650 ruských vedcov a novinárov sa podpísali pod otvorený list proti vojne s Ukrajinou.

Výzva, ktorá je zverejnená na ruskom portáli trv-science.ru, už okrem iných podpísal aj nositeľ Nobelovej ceny za fyziku z roku 2010 Konstantin Novoselov. Viacerí signatári sú členmi Ruskej akadémie vied. O ruskej iniciatíve informovala už 25. februára Slovenská akadémia vied (SAV) na svojom webe. V tom čase tam bolo 370 podpisov.

Signatári výzvy sú opatrní, na spomenutom ruskom webe by ste už kompletné znenie hľadali márne. „V texte listu nie je nič trestné, avšak vzhľadom na novú legislatívu, ktorá v skutočnosti zavádza najprísnejšiu cenzúru, text listu odstraňujeme a nechávame podpisy, pretože veríme, že je dôležité, aby signatári dali ľuďom vedieť že nemlčali,“ uvádzajú s tým, že kompletná verzia otvoreného listu je ľahko dohľadateľná na webe.

Vojna s Ukrajinou je krok nikam

V otvorenom liste sa okrem iného uvádza: „Po rozpútaní vojny sa Rusko odsúdilo na medzinárodnú izoláciu, do pozície vyvrheľskej krajiny. To znamená, že my, vedci, už nebudeme môcť normálne vykonávať svoju prácu: veď robiť vedecký výskum je nemysliteľné bez plnej spolupráce s kolegami z iných krajín. Izolácia Ruska od sveta znamená ďalšiu kultúrnu a technologickú degradáciu našej krajiny pri úplnej absencii pozitívnych vyhliadok. Vojna s Ukrajinou je krok nikam. Je pre nás trpké, keď si uvedomujeme, že naša krajina, ktorá rozhodujúcim spôsobom prispela k víťazstvu nad nacizmom, sa teraz stala podnecovateľom novej vojny na európskom kontinente."

V liste ďalej žiadajú okamžité zastavenie všetkých vojenských operácií namierených proti Ukrajine, rešpektovanie suverenity a územnej celistvosti ukrajinského štátu a mier pre obe krajiny.

Opatrnosť Rusov so zverejnením celého listu, ako aj niektoré nenáhodné výmeny slov (V Rusku sa nesmie používať slovo invázia alebo vojna na Ukrajine, v najväčšej zemi sveta sa tento konflikt oficiálne nazýva „špeciálna operácia“ pozn. red.) sú zdá sa na mieste. Hrozia im vysoké pokuty ale i dlhé pobyty za mrežami.

Nová legislatíva

Ruská vláda „musela“ prijať prísny zákon o šírení falošných správ o ruskej armáde, pretože „čelí informačnej vojne“, povedal v sobotu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informovala na základe správy agentúry AFP.

„Zákon je nutný a bol naliehavo potrebný z dôvodu bezprecedentnej – ani nie kampane – ale dokonca informačnej vojny, ktorá sa rozpútala proti našej krajine,“ povedal hovorca Peskov, pričom zdôraznil, že vzhľadom na okolnosti bolo nutné prijať „prísny“ zákon.

Ruský prezident Vladimir Putin podpísal v piatok návrh zákona, ktorý zavedie tresty odňatia slobody až do 15 rokov za šírenie falošných správ o ruskej armáde.

Táto právna norma udeľuje tresty odňatia slobody v rôznej dĺžke a pokuty voči ľuďom, ktorí zverejnia „vedome falošné informácie“ o armáde. Prísnejšie tresty hrozia v prípade, keď úrady rozhodnú, že šírenie týchto správ mohlo mať vážne následky.

Putin takisto podpísal zákon, ktorý umožní udeliť pokuty alebo tresty odňatia slobody až v dĺžke troch rokov za výzvy na zavedenie sankcií proti Rusku.

