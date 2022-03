Šokujúce ZÁBERY z Ruska: Zatknuté DETI sú len začiatkom. Hrozia aj NÚTENÉ práce!

Lektorka Ruskej štátnej univerzity Alexandra Arkhipova ešte v pondelok 1. marca zverejnila status na sociálnej sieti, v ktorom informuje o zadržaní piatich detí, z ktorých najmladšie majú len 7 rokov.

„Kričia na rodičov, vyhrážajú sa im zbavením rodičovských práv. Preto potrebujeme pomoc komunity, potrebujeme pomoc novinárov a aktivistov za ľudské práva,“ uvádza ďalej Arkhipova.

Status bol neskôr aktualizovaný o informáciu, že všetci boli prepustení, avšak čaká ich súd. Lektorka sa obracia na verejnosť s požiadavkou na dobrého advokáta špecializovaného na ľudské práva.

Po novom však Rusko ešte viac pritvrdzuje voči vlastným občanom. Štátna duma, dolná komora ruského parlamentu, na piatkovom zasadnutí jednomyseľne prijala v druhom a treťom čítaní návrh zákona o zavedení trestnej zodpovednosti za šírenie nepravdivých informácií vo vzťahu k Ozbrojeným silám Ruskej federácie. Uviedla to agentúra AFP s odvolaním sa na ruské médiá.

Za šírenie vedome nepravdivých informácií o ruskej armáde môže byť uložená pokuta od 700 000 do 1,5 milióna rubľov, trest odňatia slobody na tri roky alebo nútená práca v rovnakej dĺžke.

Za zneužitie služobného postavenia na šírenie nepravdivých informácií jednotlivcom, skupinou osôb po predchádzajúcej dohode alebo organizovanou skupinou hrozí trest odňatia slobody na päť až desať rokov. Ak by úmyselne nepravdivé údaje mali závažné následky, hrozí trest odňatia slobody na desať až 15 rokov.

Zavádzajú sa tiež peňažné tresty za diskreditáciu ozbrojených síl pre občanov (30 000 – 50 000 rubľov), úradníkov (100 000 – 200 000 rubľov) a právnické osoby (300 000 – 500 000 rubľov). Finančné pokuty hrozia aj v prípade, ak je diskreditácia spojená s výzvami na nezákonné konanie, ktoré môže ohroziť životy alebo zdravie občanov a verejnú bezpečnosť.

Predseda Štátnej dumy Viačeslav Volodin po hlasovaní oznámil, že spomínané opatrenia ešte v piatok prerokuje horná komora parlamentu, Rada federácie, a následne ich dostane na podpis prezident Vladimir Putin. Účinnosť by mohli nadobudnúť v sobotu.

Zdroj: facebook.com/Alexandra Arkhipova

To be an activist against #PutinsWar in #Moscow & #Russia takes a lot of courage! A society with massive #Inequality easily pays small wages to desperate police and soldiers, who need to pay rent! #Inequality leads to war! #StopWar #Ukraine #Rusia pic.twitter.com/iOMubBLrhR

A mother from Buryatia protests against the war in the centre of Ulan-Ude. Her son was taken captive in Ukraine, she recognised him on the video shared online. ‘There was not a word about him being sent there, if only I knew I’d force him to quit the army’ https://t.co/VcuzbjmnCf pic.twitter.com/4c4TqqTQ9k