Ikea dala Rusku stopku, vyvolala tým OŠIAĽ: Ľudia zbesilo vykupujú predajne, VIDEO

Švédsky nábytkársky gigant Ikea vo štvrtok oznámil, že v reakcii na vojnu na Ukrajine pozastaví svoje aktivity v Rusku a Bielorusku. Zasiahne to takmer 15 000 zamestnan­cov, 17 obchodov a tri výrobné závody.

„Vojna už mala obrovský vplyv na ľudí. Výsledkom je aj vážne narušenie dodávateľského reťazca a obchodných podmienok. Zo všetkých týchto dôvodov sa Ikea rozhodla dočasne pozastaviť operácie v Rusku,“ uviedla spoločnosť vo vyhlásení pre AFP.

Ako ukazujú zábery z predajní Ikea, Rusi na avizované reštrikcie zareagovali zbesilým nakupovaním. Pred pobočkou v Petrohrade sa vo štvrtok (3. 3.) tvorili dlhánske rady. Nákupnú horúčku zachytáva tiež video z Moskvy, na ktorom ľudia v panike vykupujú, čo im príde pod ruku.

#Russians in panic buy all the goods in IKEA after its announcement of withdrawal from the #Russian market pic.twitter.com/h3eJnoxGTD