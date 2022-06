Zdroj: unsplash.com Vyššie ceny sa dotknú aj FAJČIAROV: Od jesene si za cigarety PRIPLATÍTE! Tí, čo si mysleli, že sa nárast cien nebude týka tabakových výrobkov, sú na omyle. Európska komisia príde o niekoľko týždňov s novinkou. 19. jún 2022 han Ako ušetriť

19. jún 2022 han Ako ušetriť Vyššie ceny sa dotknú aj FAJČIAROV: Od jesene si za cigarety PRIPLATÍTE! Tí, čo si mysleli, že sa nárast cien nebude týka tabakových výrobkov, sú na omyle. Európska komisia príde o niekoľko týždňov s novinkou.

Ceny v každom odvetví „idú hore“. Netýka sa to iba energií, pohonných hmôt, potravín či služieb, ale aj tabakový priemysel hlási prvé zdražovanie.

Ako uvádza portál euractiv.sk, na jeseň príde zvýšenie fajčiarskych daní v Európe.

Nové pravidlá

Európska komisia predstaví revíziu smernice o spotrebných daniach z tabaku, píše sa na spomínanej stránke. Očakáva sa tak už počas tejto jesene, že sa zvýši sadzba daní na cigarety. To nie je všetko a dočkáme sa aj vyriešenia otázky o tom, ako sa jednotlivé výrobky budú zdaňovať.

„Nové európske pravidlá pre zdaňovanie fajčiarskych produktov mali prísť už koncom minulého roka. Ruská agresia na Ukrajine však viacero legislatívnych iniciatív posunula, a to vrátane revízie Smernice o spotrebných daniach z tabakových výrobkov,“ píše euractiv.sk.

Komisia musí zmeniť smernicu aj z toho dôvodu, že je platná už viac ako desať rokov a viaceré sadzby už nekorešpondujú so súčasnosťou. „Minimálne sadzby sú v nej nastavené tak nízko, že ich mnohé členské štáty v snahe o boj so zlozvykom výrazne prevýšili. Na trhu sa navyše objavili moderné alternatívy ku klasickým cigaretám, s ktorými smernica vôbec nerátala,“ informuje portál.

Nie sme prísni

Ešte stále platná smernica z roku 2011 určuje minimálne spotrebné dane na cigarety jednotným výpočtom. „Celková spotrebná daň však musí predstavovať aspoň 90 eur na tisíc cigariet a aspoň 60 percent z priemernej predajnej ceny. Na krabičku s 20 cigaretami by teda mala pripadnúť spotrebná daň vo výške aspoň 1,8 eura a tá by mala predstavovať aspoň 60 percent jej ceny. To sú však iba minimálne sadzby, členské štáty si môžu nastaviť vyššie zaťaženie,“ vysvetľuje euractiv.sk.

Ako ukazujú údaje portálu Tax Foundation, v júli tohto roka bude priemerná spotrebná daň 3,44 eura.

„Aj Slovensko si dobrovoľne nastavilo vyššie dane, aj keď menej ako priemerná krajina EÚ. So spotrebnými daňami na úrovni 2,29 eura za krabičku sme podľa Tax Foundation tretí najmenej prísni v EÚ, za nami sú už iba Rumunsko, Poľsko a Bulharsko,“ uviedol portál www.taxfoundation.org.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Zdroj: Dnes24.sk