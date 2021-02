2. február 2021 ELA Zo Slovenska Výstraha pred ŠTRAJKOM?! Autobusári melú z posledného, Sulíkov rezort ich vraj ignoruje

Zúfalstvo a príjmy na nule. Aj tak by sa dala charakterizovať situácia, ktorú opisuje iniciatíva Za autobusy.sk.

Približne 30 autobusov nepravidelnej dopravy v utorok jazdou v okolí bratislavskej autobusovej stanice chcelo upozorniť na krízovú situáciu, v akej sa ocitli pre pandémiu nového koronavírusu, pre TASR to potvrdil Peter Mušitz z iniciatívy Za autobusy.sk, ktorý akciu podnietil. Upozornil, že nešlo o štrajk, cieľom bolo pritiahnutie pozornosti vlády.

Takmer rok bez zisku

„Potrebovali sme poukázať na to, že s nami nikto nekomunikuje,“ vyjadril sa Mušitz s tým, že sa chystá schéma pomoci, ktorá však neodráža skutočnosť. Podotkol, že zatiaľ na jazdu autobusov neprišla žiadna odozva z príslušného ministerstva.

Iniciatíva zverejnila aj otvorený list, ktorým sa obrátili na ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) ešte v polovici januára 2021.

V liste opisujú, ako pandémia zasiahla ich podnikanie a spôsobila im existenčné problémy. „Našimi hlavnými klientmi sú materské školy, ZŠ, SŠ, VŠ, kultúrne inštitúcie a umelecké súbory, športové kluby, firemní zákazníci organizujúci aktivity pre svojich zamestnancov a klientov, cestovné kancelárie, no prepravujeme aj účastníkov štátnych delegácií a konferencií svetového významu (Tatra summit, GLOBSEC),“ píšu v liste. Od vlaňajšieho marca do dnešného dňa bola činnosť ich odvetvia utlmená na takmer 0%, uvádzajú a vyčísľujú finančné straty.

Žiadna komunikácia

Mušitz v utorok skonštatoval, že Sulíkov rezort, ktorý má na starosti schému pomoci, už ani nekontaktovali. Dôvodom podľa jeho slov je, že na komunikáciu ich už vyzvali niekoľkokrát, zostalo to však bez odozvy.

„Počkáme nejaký čas, kým z ministerstva zareagujú alebo nezareagujú,“ priblížil Mušitz, podľa ktorého následne iniciatíva zváži ďalší postup.

Iniciatíva tvrdí, že na ministerstve hospodárstva sa chystá drobná zmena pôvodnej schémy pomoci nepravidelnej autobusovej doprave.

Diskriminačná schéma?

„Zmyslom tejto zmeny je diferencovať výšku kompenzácie aj podľa ekologických parametrov vozidiel. Zvažujú, že autobusy s normou EURO VI by mohli dostať až 2000 eur na mesiac. V Českej republike je to na také isté vozidlo 7200 eur a v Nemecku je to 8500 eur,“ načrtol Mušitz.

Schéma chystaná rezortom hospodárstva je podľa neho diskriminačná voči majiteľom nových ekologických a bezpečných autobusov.

Schéma pomoci, ako ju navrhlo Združenie cestných dopravcov v SR Česmad Slovakia podľa počtu sedadiel a EURO kategórie, je podľa iniciatívy spravodlivejšia a odráža reálne potreby. „Chceme, aby s nami ako dotknutou stranou prerokovávali pripravovanú schému pomoci,“ zdôraznil Mušitz.

„Hrozí, že bez dostatočnej pomoci naše odvetvie zanikne a nahradia ho dopravcovia zo zahraničia najmä z Čiech, Rakúska, Maďarska, Poľska a Ukrajiny, ktorí ale následne všetok svoj zisk vynesú do svojej krajiny,“ varuje iniciatíva.

Otázky sme zaslali aj na ministerstvo hospodárstva, na odpovede stále čakáme.

