27. január 2022 Rôzne VÝSTRAHY pre viaceré okresy: Prichádza výdatné sneženie, záveje a SILNÝ vietor! Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na silný vietor nielen na horách, na sneženie i tvorbu snehových jazykov a závejov.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Počas nadchádzajúcich hodín čaká naše územie ďalšia vlna sneženia. Sneženie môže priniesť opäť niekoľko centimetrov nového snehu, pričom v oblasti severného Slovenska sa očakávajú výdatnejšie zrážky. Napadnúť môžu až desiatky centimetrov, informuje iMeteo.sk.

„Podľa aktuálnych výpočtov numerických modelov by v oblasti severného Slovenska malo napadnúť od 5 do 10 cm nového snehu, ale na Kysuciach a na Orave, či v oblasti Tatier môže napadnúť až okolo 20, na horách až do 30 cm snehu,“ dodáva iMeteo.sk.

Sneženie príde aj na západ

Západné Slovensko počas nadchádzajúcej noci a zajtrajšieho dňa čakajú prevažne zrážky kvapalné, ktoré však nebudú intenzívne.

V priebehu sobotňajšieho popoludnia sa však nad naše územie začne od severozápadu nasúvať ďalší front a s ním spojené zrážkové pole, ktoré prinesie zrážky na celé Slovensko a tie by mali byť aj v nižších polohách prevažne snehové.

Nadchádzajúce dva dni tak prinesú na naše územie nepriaznivé počasie. Na severe potrápi sneh, no na zvyšku Slovenska si treba dať pozor aj na vietor, ktorý sa rozfúka už počas zajtrajšieho rána. Koľko a kde napadne sneh do piatkového večera, si pozrite nižšie na mape.

Výstrahy

Na piatok (28. 1.) vydal SHMÚ viaceré výstrahy prvého i druhého stupňa pre väčšinu Slovenska.

Výstraha druhého stupňa pred silným vetrom na horách platí pre okresy Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín. Podľa SHMÚ môže vietor v týchto oblastiach v lokalitách nad 1800 metrov nad morom dosiahnuť miestami rýchlosť v nárazoch 135 až 160 kilometrov za hodinu.

Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách platí pre väčšinu Žilinského a Trenčianskeho kraja, ale aj pre niektoré okresy Banskobystrického a Nitrianskeho kraja.

So silným vetrom treba rátať aj v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Platí pre ne výstraha prvého stupňa. So snežením treba počítať najmä na severe Slovenska.

Výstraha prvého stupňa platí pre Žilinský kraj a niektoré okresy Prešovského kraja. Spadnúť tam môže až 20 centimetrov nového snehu. Najmä v týchto lokalitách treba rátať aj s tvorbou snehových jazykov a závejov.

