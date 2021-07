Foto: Monika Hanigovská / Zdroj: Dnes24.sk VÝSTRAHY pred pekelnými horúčavami, bude až do +38 °C! Kedy a kde bude najteplejšie? Pred nami sú mimoriadne teplé dni. Ďalšia séria vysokých teplôt prinesie na naše územie opäť teploty, ktoré sa vyšplhajú až nad hranicu +30 °C. 5. júl 2021 ELA Rôzne

Slovensko tak čaká ďalšia vlna mimoriadne teplého počasia, pri ktorom budú teploty stúpať až k extrémnym hodnotám vysoko nad +35 °C. Vlna horúčav pobudne na našom území niekoľko dní, informuje iMeteo.sk.

Denné teploty by sa postupne mali šplhať na mnohých miestach nad hranicu +30 °C, čo je hranica pre tropický deň.

Čakajú nás aj tropické noci, čo je pomenovanie pre noc, počas ktorej minimálna nočná teplota neklesá pod hranicu +20 °C.

Začne to v utorok

Prvé plošnejšie tridsiatky nás čakajú už počas utorka. Maximálne teploty by sa mali na našom území pri slnečnom počasí pohybovať od +26 až do +34 °C. Hranicu +35 °C by sme ešte nemali pokoriť.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na vysoké teploty najmä na západe, ale aj juhu Slovenska. Teplota vzduchu sa vo viacerých regiónoch môže vyšplhať až na 33 stupňov Celzia. Na utorok (6. 7.) preto vydal SHMÚ výstrahy prvého stupňa.

Výstrahy platia v utorok od 14.00 h do 18.00 h popoludní. Týkajú sa najmä Bratislavského kraja, Nitrianskeho a Trnavského kraja, ale aj okresu Veľký Krtíš.

„Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Uvedená teplota vzduchu nie je v danej ročnej dobe a oblasti nezvyčajná, ale pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je vysoká,“ informuje SHMÚ.

Vrchol príde vo štvrtok

Iné to už bude v stredu. To už by sa teploty mali na mnohých miestach Slovenska dostávať až cez hranicu +30 °C, pričom v najteplejších oblastiach na západnom a strednom Slovensku by sa teploty mali dostávať až k hodnote +36 °C.

Noc zo stredy na štvrtok bude najteplejšia. Na našom území poklesnú teploty len na +24 až +17 °C a teda tropická noc nás čaká hneď na viacerých miestach.

Počas dňa bude mimoriadne teplo a štvrtok je tým dňom, kedy by malo byť najteplejšie. Očakáva sa, že teploty budú na našom území stúpať na +30 až +38 °C.

„Čakajú nás tak mimoriadne vysoké teploty, ktoré práve vo štvrtok vyvrcholia. K našej oblasti pred víkendom zamieri ďalší studený front, ktorý prinesie intenzívnu búrkovú činnosť a ochladenie,“ dodáva iMeteo.sk.

Zdroj: iMeteo.sk/TASR