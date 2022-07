Zdroj: Unsplash.com / CC0 1.0 Vyťahujte ďalekohľady! K Zemi sa blíži kométa, uvidíme ju aj zo Slovenska Počas júla môžeme zažiť ďalšie vesmírne divadlo. K Zemi sa čoraz viac približuje kométa PANSTARRS. 10. júl 2022 Rôzne Magazín

10. júl 2022 Rôzne Magazín Vyťahujte ďalekohľady! K Zemi sa blíži kométa, uvidíme ju aj zo Slovenska Počas júla môžeme zažiť ďalšie vesmírne divadlo. K Zemi sa čoraz viac približuje kométa PANSTARRS.

„Jedna z najvzdialenejších známych aktívnych komét, aké boli kedy spozorované, sa budúci týždeň najbližšie priblíži k Zemi. Kométa PANSTARRS, označovaná aj ako K2, ktorú Hubble prvýkrát spozoroval v roku 2017, mieri k našej Zemi," informuje portál iMeteo.sk.

Počas posledných piatich rokov sa kométa stále pohybuje smerom k Zemi. Už o pár dní sa priblíži na najkratšiu možnú vzdialenosť.

Poznačte si termín

„K našej planéte sa najviac priblíži budúci štvrtok 14. júla, kedy bude od nás vzdialená 270 miliónov kilometrov, avšak je dostatočne veľká na to, aby sa dala pozorovať," prezradilo iMeteo.sk.

PANSTARRS môžeme pozorovať aj teraz. Vidieť ju môžeme juhozápadným smerom vo výške 45° nad obzorom. Aktuálne je však viditeľná iba pri fotografovaní s dlhou expozíciou. Záujemcovia môžu vyskúšať šťastie s fotoaparátom v ruke každú noc, pričom kométu môžu pozorovať o ktorejkoľvek hodine.

„Ide o pomerne veľkú kométu, dokonca jednu z najväčších známych komét. Jadro kométy sa odhaduje na veľkosť do 160 km a chvost kométy sa pohybuje v rozmedzí od 130 000 až 800 000 kilometrov. Počas svojho najväčšieho priblíženia sa rozjasní na magnitúdu 8 alebo 7 (čím nižšie číslo, tým jasnejšie)," dodáva portál.

Čo budete potrebovať?

Podľa odborníkov však bude táto svietivosť príliš malá na pozorovanie voľným okom. Určite však bude dobre pozorovateľná ďalekohľadom.

Nemáte ďalekohľad, no chceli by ste si aj tak užiť nebeské divadlo? Aj pre vás máme užitočnú radu. „Môžete ju sledovať naživo prostredníctvom Virtual Telescope Project, ktorý toto priblíženie bude naživo vysielať 14. júla o 18:15 ET. Pôjde o veľkolepú udalosť aj pre astronómov. Blížiace sa priblíženie kométy im totiž ponúka dobrú príležitosť zmerať, aké veľké jadro kométa v skutočnosti má a aké má presné parametre," prezradilo iMeteo.sk.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: iMeteo.sk