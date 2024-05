31. máj 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Vyťahujte fotoaparáty! Možno budeme mať opäť šancu pozorovať POLÁRNU žiaru Na Slnku došlo k silnej erupcii. Šancu na pozorovanie polárnej žiary má aj Slovensko.

K Zemi smeruje prúd koronálnej hmoty zo silnej erupcie na Slnku. Prognostici z NOAA informujú, že v piatok a v sobotu nastane geomagnetická búrka triedy G2.

Možno aj na Slovensku

„Aktívna slnečná škvrna AR3664 vyprodukovala erupciu triedy X1.4 a do vesmíru vymrštila prúd nabitých častí. Tento prúd koronálnej hmoty zasiahne magnetické pole Zeme a bude s ním interagovať, čo dozaista vyvolá polárne žiary. Ešte počas štvrtku panovala istá neistota, no dnes sú si prognostici už istejší, že ku geomagnetickej búrke predsa len dôjde a bude mať silu G2, čo je mierna geomagnetická búrka,“ píše iMeteo.sk.

Podľa Kp indexu sa zdá, že polárna žiara sa počas dnešnej a zajtrajšej noci objaví aj v nižších polohách ako zvyčajne. Pozorovaná bude môcť byť v Nemecku, Anglicku a napríklad aj v Poľsku.

Je tu však šanca, že ju budeme vidieť aj zo severu Slovenska!

Kedy budú najlepšie podmienky?

„Predpovedať polárnu žiaru je veľmi zložité a musí panovať súhra viacerých faktorov. Ak všetko do seba zapadne, tak sa nad našimi hlavami opäť objaví polárna žiara. Tá zrejme nebude mať také výrazné a jasné farby, ako to bolo pred tromi týždňami, no opäť by sa mohla dať pekne zachytiť mobilným telefónom alebo fotoaparátom,“ uvádza server.

Ak nastanú vhodné podmienky, poteší aj fakt, že Mesiac bude smerovať k novu a nebude tak osvetľovať oblohu.

„Čo sa týka oblačnosti, tak väčšie šance na pozorovanie zo Slovenska budú počas noci zo soboty na nedeľu,“ píše iMeteo.sk.

