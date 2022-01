Zdroj: TASR/Erika Ďurčová WHO má namierené do Ruska: BLÍŽI sa definitívne schválenie vakcíny Sputnik V? Tím Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pricestuje vo februári do Ruska, aby podnikol ďalšie kroky v rámci schvaľovacieho konania pre vakcínu Sputnik V. 27. január 2022 han Zo zahraničia

27. január 2022 han Zo zahraničia WHO má namierené do Ruska: BLÍŽI sa definitívne schválenie vakcíny Sputnik V? Tím Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pricestuje vo februári do Ruska, aby podnikol ďalšie kroky v rámci schvaľovacieho konania pre vakcínu Sputnik V.

Zdroj: TASR/Erika Ďurčová

Podľa agentúry Interfax o tom vo štvrtok informovala tlačová služba ruského ministerstva zdravotníctva, ktorého šéf Michail Muraško sa v Moskve stretol s riaditeľom oddelenia regulácie a predkvalifikácie liekov WHO Rogériom Gasparom.

Muraško ešte 20. januára oznámil, že údaje potrebné pre schvaľovací proces vakcíny Sputnik V boli odovzdané WHO.

Gamalejovo národné výskumné centrum epidemiológie a mikrobiológie, ktoré vakcínu Sputnik V vyvinulo, v januári 2021 podalo žiadosť o zaradenie svojej vakcíny do zoznamu očkovacích látok odporúčaných WHO na použitie v čase zdravotnej núdze.

V júni, po inšpekciách vo výrobných závodoch v Rusku, WHO predložila pripomienky k podmienkam výroby v továrni v meste Ufa (Pharmstandard-UfaVITA). Odborníci vyjadrili obavy o sterilitu pri výrobe a v rámci reťazca od výrobcu k spotrebiteľovi.

Začiatkom októbra 2021 minister Muraško po rokovaniach s generálnym riaditeľom WHO Tedrosom Adhanomom Ghebreyesusom oznámil, že všetky bariéry, ktoré bránili uznaniu Sputniku V zo strany WHO, boli odstránené a na schválenie je potrebné dokončiť len niektoré administratívne postupy.

Regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge 25. novembra minulého roka uviedol, že Ruský fond priamych investícií (RFPI) plánuje poskytnúť WHO potrebné údaje do konca roka 2021, po ktorom by sa mohol dohodnúť harmonogram opakovaných inšpekcií v Rusku.

