Z tohto trafí konzervatívcov šľak. Liberáli prevalcovali študentské voľby

Ak by sa vláda zostavovala iba na základe študentských volieb, liberáli spolu s Kiskovcami by vytvorili vládu. Smer u mladých totálne prepadol.

Simulované voľby, do ktorých sa zapojilo viac ako 60-tisíc študentov starších ako 15 rokov zo 180 škôl z celého Slovenska, priniesli zaujímavé výsledky. Koalícia PS/Spolu a hnutie OĽaNO by boli jasnými lídrami volieb. Naopak, KDH a vládne strany Smer, SNS a Most-Híd by utrpeli totálny debakel. Celková volebná účasť študentov dosiahla približne 57 percent.

Liberáli z koalície PS/Spolu (23,4), Slobody a solidarity (7,1) spolu so stranou Za ľudí (9,6) by so ziskom cez 40 percent mohli vytvoriť vládu.

Extrémisti z ĽSNS by skončili so skoro 11 percentami na treťom mieste a oproti celoslovenským prieskumom by si pohoršili. Nadpriemerné hodnoty by dosiahla aj Sme rodina.

Ostatné strany

Pred bránami parlamentu by zostali KDH (4,13 percenta), Smer-SD (4,06 percenta), Vlasť (2,2 percenta) a Dobrá voľba (2,19 percenta). Menej ako dve percentá by získali Máme toho dosť! (1,96 percenta), Maďarská komunitná spolupatričnosť (1,6 percenta), SNS (1,51 percenta) a Most-Híd (1,13 percenta).

Nasledovali Demokratická strana (0,74 percenta), Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku (0,72 percenta), Socialisti.sk (0,65 percenta), Hlas ľudu (0,55 percenta), Solidarita-hnutie pracujúcej chudoby (0,46 percenta), Hlas pravice (0,35 percenta), 99 percenta-občiansky hlas a Starostovia a nezávislí kandidáti (zhodne 0,3 percenta), Slovenská liga (0,28 percenta), Slovenské hnutie obrody (0,18 percenta) a Práca slovenského národa (0,16 percenta).

Krúžkovanie

Voľby na 102 gymnáziách, 71 odborných školách a 4 umeleckých školách usporiadali študentskí aktivisti s projektom Študentské voľby v spolupráci s Inštitútom pre verejné otázky.

„Zapojené sú školy zo všetkých krajov, s najsilnejšou účasťou škôl z Prešovského a Bratislavského kraja, vrátane 5 škôl s maďarským vyučovacím jazykom. Zúčastnili sa aj školy so žiakmi s telesným postihnutím, aj športové školy,” píšu organizátori v tlačovej správe.

Zaujímavé výsledky prinieslo aj krúžkovanie. Vďaka preferenčným hlasom študentov by sa do parlamentu dostali aj kandidáti, ktorí sa v súčasnosti nenachádzajú na čele kandidátky. Líder OĽaNO Igor Matovič by sa zo 150. miesta prekrúžkoval na prvé, poslanec ĽSNS Milan Mazurek zo 150. miesta na druhé, hneď za Mariana Kotlebu. V SaS by zas napríklad výrazne poskočil youtuber Ladislav Miko známy ako Úprimný Zajo, a to z 98. miesta až na 6. miesto.

V minulosti vyhrávali populisti

V študentských voľbách v roku 2016 zvíťazil Boris Kollár so stranou Sme rodina, získal viac ako 16 percent z takmer 6000 odovzdaných hlasov. Do parlamentu zvolili aj kotlebovcov, OĽaNO, Smer, SaS, Sieť a KDH. Mimo Národnej rady by aj vtedy zostali Most-Híd a SNS. Voľby stredoškolákov vtedy organizovala Rada mládeže Bratislavského kra­ja.

Minulý rok v eurovoľbách s takmer 16 percentami zvíťazila ĽSNS Mariana Kotlebu. Za ňou nasledovala koalícia PS/Spolu, OĽaNO, Sme rodina, SaS, Smer a jedného europoslanca by získala aj Priama demokracia.

Študenti

