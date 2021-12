24 Galéria Zdroj: unsplash.com / CC0 1.0 Zabudnite na baliaci papier: Zabaľte vianočné darčeky originálne a ekologicky! Zažite bezobalové Vianoce! Ako? Máme pre vás niekoľko tipov, ako nielen ušetriť, ale aj malou zmenou zvykov prispieť k lepšiemu životnému prostrediu. 19. december 2021 red . Magazín

Predvianočné nákupné šialenstvo sa tento rok pre prísne pandemické opatrenia presunulo do online priestoru. Nečudo, veď každý chce stihnúť vybrať ten správny darček a starostlivo ho zabaliť, aby sa pod stromčekom krásne vynímal.

Predvianočné nákupné šialenstvo sa tento rok pre prísne pandemické opatrenia presunulo do online priestoru. Nečudo, veď každý chce stihnúť vybrať ten správny darček a starostlivo ho zabaliť, aby sa pod stromčekom krásne vynímal.

Balenie darčekov

A práve balenie vianočných darčekov je jedným z najdôležitejších bodov vianočných príprav. Všetci vieme, že do baliaceho papiera s animovanými medvedíkmi nie je vhodné zabaliť darček pre starých rodičov a podobne. Tým pádom v obchode nehľadáme len jeden motív, ten najkrajší, ale viacero.

Logicky, čím viac ich kúpime, tým viac peňazí vyhodíme. A zároveň tým viac prispievame k zvyšovaniu produkcie odpadu a zaťažujeme životné prostredie. Úprimne, kto z vás si pod stromčekom starostlivo odlepí lepiacu pásku z papiera, aby ho nepoškodil a papier si pekne odloží? Žiaľ, iba málokto. Väčšinou sa hodíme pod stromček a odušu hľadáme balíček so svojím menom. Keď ho nájdeme, začneme trhať, aby sme sa čo najrýchlejšie dostali k svojmu darčeku. A je po piatich minútach slávy baliaceho papiera, ktorý končí v smetnom koši.

Našťastie pre vás máme niekoľko tipov, ako nielen ušetriť, ale aj malou zmenou zvykov prispieť k ochrane životného prostredia a zažiť bezobalové Vianoce.

Ekologické Vianoce

Zabudnite na chvíľu na vianočný baliaci papier a lepiacu pásku. Existuje totiž niekoľko modernejších, lacnejších a ekologickejších spôsobov, ako na to. Tak napríklad recyklovaný papier alebo aj tzv. šedák. Spočiatku sa možno zdá byť fádny, no jeho výhodou je cena a možnosť zapojiť vlastnú fantáziu. V papiernictve ho kúpite za pár centov.

Či doň zbalíte darček sestre, manželovi, vnúčatám či starým rodičom, je len na vás. Papier si totiž môžete krásne ozdobiť pečiatkami, vianočnými symbolmi či fotografiami. Miesto lepiacej pásky zase môžete použiť jutový špagátik.

Kreatívne duše poteší tiež darček zabalený do novinového papiera, starej mapy či starých komixov. Ak nie ste veľmi kreatívni, darčeky môžete vložiť aj do darčekových sáčkov či znovu použiteľných taštičiek, ktoré si odkladá väčšina z nás. Kôpku pod stromčekom môžete ozvláštniť aj vložením darčekov do skla či plechovej dózy. Nič nepokazíte ani darčekom zabaleným do ekologickej nákupnej tašky s milým motívom či motivačným nápisom.

Redakcia radí: Poznáte japonskú techniku furoshiki? Ide o nový trend pre šetrné Vianoce. Darček zabalíte do štvorcového kusu textílie, použiť však môžete napríklad šál, šatku, alebo aj ilustrovanú vreckovku.

Zdroj: ekovanoce.cz

Zdroj: ekovanoce.cz

