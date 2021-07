4 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann Začali platiť digitálne certifikáty: Oddnes cestujeme do zahraničia s COVID pasom! Na držiteľa covidového certifikátu by sa v princípe nemali vzťahovať opatrenia obmedzujúce slobody pohybu. 1. júl 2021 Cestovanie

1. júl 2021 Cestovanie Začali platiť digitálne certifikáty: Oddnes cestujeme do zahraničia s COVID pasom! Na držiteľa covidového certifikátu by sa v princípe nemali vzťahovať opatrenia obmedzujúce slobody pohybu.

4 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann

Vo štvrtok začali v Európskej únii platiť digitálne covidové certifikáty EÚ, obsahujúce údaje o očkovaní proti koronavírusu, teste a alebo prekonaní covidu.

Ako píše Európska komisia na svojej oficiálnej stránke ec.europa.eu, členské štáty majú na zavedenie systému vydávanie týchto tzv. zelených pasov čas do 12. augusta. Slovensko certifikáty v digitálnej forme už vydáva, ľudia o ne môžu požiadať TU.

Aplikácia GreenPass je dostupná pre iOS aj Android.

Pas je zadarmo

Tieto digitálne certifikáty EÚ potvrdzujú, že ich držiteľ je zaočkovaný proti koronavírusovému ochoreniu COVID-19, že toto ochorenie prekonal, alebo že má aktuálny negatívny test.

Aj papierová aj digitálna forma pasu sú zadarmo a majú QR kód, ktorý obsahuje predmetné informácie. Tie sú uvedené v angličtine aj v národnom jazyku vydávajúcej krajiny. Pasy platia na celom území Únie.

Máte už v mobile digitálny covidový certifikát EÚ?



áno 61.5% nie 38.5%

Obmedzenie slobody

Na držiteľa covidového certifikátu by sa v princípe nemali vzťahovať opatrenia obmedzujúce slobody pohybu, uvádza EK. „Členské štáty by nemali uvaliť ďalšie cestovné obmedzenia na držiteľov certifikátu, pokiaľ to nie je nevyhnutné a primerané na ochranu verejného zdravia,“ píše EK.

V prípade, že je zavedenie takýchto obmedzení nevyhnutné, je členský štát povinný o tom informovať EK a ostatné štáty a zdôvodniť im svoje rozhodnutie, približuje EK.

Jednotlivé krajiny však môžu neprijať osvedčenia o zaočkovaní vakcínami, ktoré neschválila Európska agentúra pre lieky (EMA). Členské štáty sa taktiež môžu samé rozhodnúť, či budú certifikát akceptovať už po jednej dávke očkovacej látky, alebo až po plnom zaočkovaní.

GreenPass je dostupný pre verejnosť! Bezplatná oficiálna aplikácia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,... Posted by Slovensko IT on Wednesday, June 30, 2021

Zdroj: TASR