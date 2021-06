Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Cestujúci bez vakcíny majú SMOLU! Dvojtýždňovej karanténe sa vyhnú LEN plne zaočkovaní Cestovný semafor sa zmení. Nadšenci letných dovoleniek v zahraničí preto musia počítať s tým, že len také jednoduché ako vlani to už mať nebudú. Dnes o 17:14 Správy

Dnes o 17:14 Správy Cestujúci bez vakcíny majú SMOLU! Dvojtýždňovej karanténe sa vyhnú LEN plne zaočkovaní Cestovný semafor sa zmení. Nadšenci letných dovoleniek v zahraničí preto musia počítať s tým, že len také jednoduché ako vlani to už mať nebudú.

K zmenám dôjde od 9. júla. Pravidlá pre príchod na Slovensko budú po novom závisieť od toho, či je človek zaočkovaný alebo nie.

Čo sa ruší

Ruší sa tak rozdelenie krajín podľa ich rizikovosti z pohľadu epidemiologickej situácie.

Vyplýva to z návrhu aktualizácie cestovného semafora z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktorý v stredu schválila vláda.

Zmenou v cestovnom semafore sa má minimalizovať import delta variantu. Za plne zaočkovanú osobu sa bude pri prechode slovenskými hranicami považovať ten, kto je 14 dní po podaní druhej dávky vakcíny (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Sputnik V).

Na jeden rok

Taktiež to budú osoby, ktoré sú dva týždne po podaní jednodávkovej vakcíny (Johnson & Johnson). Ďalej to budú ľudia, ktorí sú 14 dní po podaní prvej dávky vakcíny do 180 dní po prekonaní ochorenia Covid-19. Všetko bude platiť jeden rok, uvádza sa v návrhu.

Zaočkovaní ľudia sa podľa rezortu budú musieť po prekročení hraníc preukázať potvrdením o očkovaní, a to tzv. GreenPassom, prípadne národným očkovacím certifikátom s QR kódom.

Ostatné, nezaočkované osoby sa budú musieť po prekročení hraníc povinne registrovať v systéme eHranica a absolvovať 14-dňovú karanténu.

Výnimka z karantény

Cestujúci by mal mať možnosť urobiť si RT-PCR test najskôr na piaty deň karantény, vyplynulo to z vyjadrení štátneho tajomníka rezortu diplomacie Martina Klusa.

V prípade negatívneho výsledku môže osoba túto karanténu opustiť hneď, ako jej je doručená správa o negatívnom RT-PCR výsledku.

Výnimku z karantény budú mať aj ľudia s prvou dávkou vakcíny. Bude pre nich tiež platiť prechodné obdobie do 9. augusta. Klus poznamenal, že ide napríklad o vakcínu od AstraZenecy, na ktorej druhú dávku sa čaká 10 týždňov.

„Viacerí teraz dobiehajú druhé očkovanie z mája/júna a mali by tak stihnúť lehotu do 9. augusta. Ak majú medzi tým naplánovanú dovolenku, nahliada sa na nich ako na zaočkovaných, čiže sa môžu vrátiť bez podmienok,“ povedal Klus.

Aktualizovaný cestovný semafor ponúka pendlerom prechodné obdobie na zaočkovanie.

Od 9. augusta

Pendleri by mali môcť prejsť hranicami s RT-PCR testom, ktorý nebude starší ako sedem dní. Klus predpokladá, že od 9. augusta sa budú pendleri riadiť režimom pre plne zaočkované a ostatné osoby.

Nezaočkované deti do 12 rokov sa budú podľa ministerstva zdravotníctva riadiť tými istými podmienkami ako ich rodičia.

Nezaočkované deti od 12 do 18 rokov sa budú riadiť tými istými karanténnymi podmienkami ako ich rodičia za podmienky, že boli zaočkované aspoň prvou očkovacou dávkou.

Úloha semafora

Od 9. augusta by sa deti od 12 do 18 rokov mali riadiť režimom pre plne zaočkované a ostatné osoby, priblížil Klus.

Úlohou cestovného semafora je minimalizovať import nových prípadov infikovaných delta variantom a oddialiť časový bod, keď sa tento variant stane na Slovensku dominantným a začne sa nekontrolovane šíriť v komunitách.

„Cieľom aktualizovaného cestovného semafora je výlučne limitovať importy v najvyššej dosiahnuteľnej miere. Aktualizovaný cestovný semafor a aktívna kontrola hraníc majú zmysel len vtedy, ak dokážeme takto získaný čas progresívne využiť na akcelerované zaočkovanie obyvateľstva, výsledkom čoho bude merateľné zmiernenie počtu hospitalizácií a mortality počas tretej epidemickej vlny,“ skonštatovalo ministerstvo.

Zoznam rizikových krajín zverejní MZ a ministerstvo zahraničných vecí každý týždeň po konzultácii s konzíliom odborníkov. Systém rizikovosti krajín bude mať pre ľudí iba odporúčací charakter.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Hl. foto: ilustračné

Zdroj: TASR